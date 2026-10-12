SON DEPREMLER! 12 Ekim deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

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Türkiye genelinde yaşandığı öne sürülen sarsıntıların ardından vatandaşlar, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü kaydedilen son deprem verilerini araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel listelerde yer alan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati merak ediliyor. İstanbul'da ve çevre illerde deprem olup olmadığı da araştırılırken gözler resmi kayıtlara çevriliyor. İşte 12 Ekim 2026 Pazartesi günü son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün güncel son depremler listesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen sismik hareketlerin takibi için kullanılıyor. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü hissedildiği öne sürülen sarsıntıların kayıtlarda yer alıp almadığı merak ediliyor. Listede depremlerin meydana geldiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere ulaşılabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi, gün içerisinde kaydedilen sarsıntıları takip etmek isteyen vatandaşların araştırdığı kaynaklar arasında bulunuyor. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü meydana gelen depremlerin saatine, merkez üssüne, büyüklüğüne ve derinliğine AFAD'ın güncel kayıtları üzerinden ulaşılabiliyor. İstanbul ve çevresinde sarsıntı hissedildiği yönündeki iddiaların ardından vatandaşlar, resmi deprem verilerini kontrol ediyor.

12 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ DEPREM Mİ OLDU?

12 Ekim 2026 Pazartesi günü sarsıntı hissettiğini belirten vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Depremin hangi bölgede meydana geldiği, büyüklüğü ve derinliği araştırılırken İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki son sarsıntılar yakından takip ediliyor. Gün içerisinde kaydedilen depremlere ilişkin güncel bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi listeleri üzerinden kontrol edilebiliyor.