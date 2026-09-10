SON DEPREMLER! 10 Eylül deprem mi oldu, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından gözler, 10 Eylül 2026 Perşembe günü kaydedilen son deprem verilerine çevrildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin Son Depremler listelerinde yer alan kayıtlar vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saati merak ediliyor. İşte 10 Eylül 2026 Perşembe günü meydana gelen son depremlere ilişkin merak edilen ayrıntılar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 10 Eylül 2026 Perşembe günü Türkiye ve çevresinde meydana gelen sismik hareketleri takip etmeyi sürdürüyor. Gözlem istasyonlarından alınan veriler doğrultusunda tespit edilen depremler güncel olarak paylaşılırken, kayıtlarda sarsıntının gerçekleştiği saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgilere yer veriliyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar, Kandilli'nin Son Depremler listesini kontrol ederek bölgelerinde deprem olup olmadığını araştırıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan Son Depremler listesinde, 10 Eylül 2026 Perşembe günü kaydedilen sarsıntılara ilişkin güncel bilgiler yer alıyor. Vatandaşlar, AFAD'ın resmi verileri üzerinden meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saatini öğrenebiliyor. Türkiye genelindeki sismik hareketlilik düzenli olarak takip edilirken, hissedildiği belirtilen sarsıntıların ardından AFAD kayıtları da yakından inceleniyor.

10 EYLÜL 2026'DA HİSSEDİLEN SARSINTI

10 Eylül 2026 Perşembe günü hissedildiği belirtilen sarsıntılar sonrasında "Az önce deprem mi oldu?" sorusu gündeme geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, yaşanan hareketliliğin deprem kaynaklı olup olmadığını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine yöneldi. Meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saati yetkili kurumların yayımladığı Son Depremler listelerinden takip edilirken, konuya ilişkin yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.