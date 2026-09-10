Rize açıklarında denize acil iniş yapan uçaktaki 2 kişi taburcu oldu

Gürcistan'ın Batum şehrinden kalkan ve teknik arıza nedeniyle dün Rize açıklarında denize acil iniş yapan özel uçaktaki 2 kişi taburcu oldu.

Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarılan Belçika uyruklu Vlasselaer Werner ve Christian Peiffer'in, Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri tamamlandı.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen Werner ve Peiffer taburcu edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, dün saat 12.32'de Batum Havalimanı'ndan Ordu-Giresun Havalimanı'na VFR (görerek uçuş kuralları) uçuş gerçekleştiren Fransız tescilli WT9 tipi uçağın, motor arızası nedeniyle acil durum deklare ederek Rize-Artvin Havalimanı'na yöneldiğini ve Rize-Artvin Havalimanı'nın yaklaşık 4 deniz mili kuzeybatısında denize iniş yaptığını bildirmişti.

Uçaktaki 2 kişi ise ekiplerin çalışması ile kurtarılmıştı.

Kaynak: AA