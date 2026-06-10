SON DAKİKA! ÖSYM YKS sınav yerleri açıklandı mı (www.osym.gov.tr)?

SON DAKİKA! 2026 YKS sınav yerleri açıklandı mı sorusu, ÖSYM’nin resmi internet sitesi www.osym.gov.tr üzerinden yapılacak duyuruyla birlikte yeniden gündeme geldi. Milyonlarca aday, AYT, TYT ve YDT oturumları için sınava girecekleri merkezlerin açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılması beklenen sınav giriş belgeleriyle ilgili son durum merak ediliyor.

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? ADIM ADIM SORGULAMA EKRANI

ÖSYM tarafından yapılan duyurular sonrası 2026 YKS sınav giriş belgesi alma süreci adayların gündeminde yer alıyor. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ya da e-Devlet girişi ile sisteme giriş yaparak sınav belgelerine ulaşabiliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra “Sınav Giriş Belgesi Dökümü” sekmesine tıklanarak “2026-YKS Sınava Giriş Belgesi” seçilir ve belge indirildikten sonra yazıcıdan çıktı alınabilir. Belgenin renkli ya da siyah-beyaz olması kabul edilmektedir.

2026 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR? ÖSYM AİS EKRANI

YKS sınav giriş belgeleri yalnızca ÖSYM’nin resmi sistemi olan AİS üzerinden erişime açılmaktadır. Adayların sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgileri bu belge üzerinde yer alır. Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşamamak için belgenin önceden indirilmesi ve çıktısının alınması büyük önem taşır. ÖSYM dışında farklı platformlardan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.

2026 YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? OTURUMLAR VE SAATLER

2026-YKS kapsamında ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. TYT için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak ve yine saat 10.00 sonrası girişler kapatılacaktır. Aynı gün yapılacak Yabancı Dil Testi (YDT) için ise adayların saat 15.30’dan sonra sınav binalarına girişine izin verilmeyecektir.

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