SON DAKİKA LGS açıklandı mı? LGS sonuç sorgulama ekranı açıldı mı MEB?

2026 LGS sonuç sorgulama ekranının açılıp açılmadığı öğrenciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklama beklenirken, sonuçların erişime açılma saati ve tarihi gündemdeki yerini koruyor.

LGS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? TERCİH SÜRECİ MERAK EDİLİYOR

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları için öğrenciler ve veliler heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Sınav sonrası süreçte “LGS açıklandı mı?” ve “lise tercihleri ne zaman başlayacak?” soruları gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor.

SONUÇLAR E-OKUL ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

2026 LGS sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul sistemi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenciler sonuçların ardından yüzdelik dilimlerini öğrenerek tercih sürecine hazırlanacak.

TERCİH VE YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte lise tercih maratonu başlayacak. Öğrenciler taban puanlar ve kontenjan bilgilerine göre tercih listelerini oluşturacak. Yerleştirme sürecinde sistem yoğunluğu ve erişim detayları da yakından takip edilecek.

2026 LGS SONUÇ TARİHİ

2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacağı belirtiliyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercih ve yerleştirme takviminin ayrıca duyurulması bekleniyor.