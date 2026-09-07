SON DAKİKA: KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. GSB tarafından e-Devlet üzerinden alınan başvuruların değerlendirme süreci devam ederken, öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. KYK yurt sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı ve sorgulama ekranının ne zaman açılacağı gündemdeki yerini koruyor.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında alınan başvuruların değerlendirme süreci devam ederken, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

Başvuruların değerlendirilmesinin tamamlanmasının ardından KYK yurt sonuçlarının GSB tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Sonuç tarihiyle ilgili resmi açıklama geldiğinde öğrenciler sonuçlarını ilgili sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı yurt sonuçlarına ilişkin kesin bir takvim paylaşılmadı.

Başvuruların değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların erişime açılması bekleniyor. Öğrencilerin, sonuç tarihiyle ilgili gelişmeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi açıklamaları ve e-Devlet sistemi üzerinden takip etmeleri gerekiyor.

KYK YURT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

KYK yurt sonuçları açıklandığında öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Bunun için e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sunulan “Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama” hizmetine erişim sağlanabilecek.

Kimlik doğrulama işleminin ardından öğrenciler, başvurularına ilişkin sonuç bilgilerini ekranda görüntüleyebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranının aktif hale gelmesi bekleniyor.