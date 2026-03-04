SON DAKİKA! İran, Türkiye'ye füze mi attı, Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan ne açıklama yaptı? Hatay'da neler oluyor?

Hatay ve çevresinde meydana gelen gelişmeler, hem bölge sakinleri hem de sosyal medyada büyük bir merak konusu oldu. Olayın ayrıntıları, bölgedeki etkiler ve Türkiye'nin attığı adımlar vatandaşların gündeminde ön plana çıkarken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları da merakla takip ediliyor. Bölgedeki son durum ve olası senaryolar hakkında detaylar yakından izleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

HATAY'DA NELER OLUYOR?

Hatay'ın Dörtyol ilçesi yakınlarında kısa süreli bir hareketlilik yaşandı. İran'dan ateşlendiği tespit edilen bir balistik füze, Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türkiye'ye yöneldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve NATO hava ve füze savunma unsurları, füzeyi Türk hava sahasına girmeden havada etkisiz hâle getirdi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; düşen parça, hava savunma sistemi tarafından imha edilen mühimmata aitti. Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin aktif olduğunu ve sürecin anlık olarak takip edildiğini belirtti.

İRAN TÜRKİYE'YE FÜZE Mİ ATTI?

Evet, İran'dan ateşlenen bir balistik füze Türkiye'ye yöneldi ancak Türk hava sahasına girmeden NATO'ya ait hava ve füze savunma sistemleri tarafından havada imha edildi. Füzenin parçaları Hatay'ın Dörtyol ilçesine düştü, fakat olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Olayın ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaparak Türkiye'nin tepkisini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sürecin koordineli şekilde takip edildiğini ve Türkiye'nin güvenliğini sağlama kapasitesinin en üst seviyede olduğunu açıkladı.

DIŞ İŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, olayla ilgili İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, görüşmede, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini iletti. Fidan ayrıca, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN NE AÇIKLAMA YAPTI?

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinde Türk hava sahasına yönelen bir füzenin etkisiz hale getirildiğini, bunun sonucunda ise füze parçasının Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir alana düştüğünü ifade etti.

Duran, meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığının altını çizdi. Kurumların süreci anlık ve tam bir eş güdüm içerisinde takip ettiğini aktaran Duran, "Ülkemizin ve aziz milletimizin güvenliğini sağlama konusundaki irademiz ve kapasitemiz en üst seviyededir. Topraklarımızın ve hava sahamızın savunulmasına yönelik gerekli her türlü adım tereddütsüz atılacaktır. Karşılaşılabilecek hasmane tutumlara yönelik uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli karşılık verilecektir. Bu süreçte NATO ve müttefiklerimizle istişare ve iş birliği sürdürülecektir. Tüm taraflara, bölgede gerilimi artıracak ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açabilecek adımlardan uzak durması yönündeki uyarımızı yineliyoruz. Tarafların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerine yer verdi.

Bu süreçte medya kuruluşlarından ve sosyal medya kullanıcılarının daha hassas hareket etmeleri, teyide muhtaç ve kamuoyunu paniğe sevk edebilecek haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri gerektiğine vurgu yapan Duran, "Resmi makamlarımız tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgi ve paylaşımlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir" diye konuştu.

Duran, açıklamasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her vesileyle vurguladığı üzere Türkiye bölgede barışın, istikrarın ve diyalogun hâkim olması için yoğun bir diplomatik çaba yürütmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, gerilimin tırmanmaması, sivillerin korunması ve sorunların uluslararası hukuk temelinde barışçıl yollarla çözülmesi için aktif bir rol üstlenmektedir. Bu tür gelişmeler karşısında milletçe sergileyeceğimiz birlik, beraberlik ve dayanışma en büyük gücümüzdür. Devletimiz tüm kurumlarıyla görev başındadır. Türkiye, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve sorunların barışçıl yollarla çözümü için üzerine düşen sorumluluğu yapıcı bir anlayışla yerine getirmeye devam edecektir."