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Kahramanmaraş'ta polis memuru evinde ölü bulundu: Yakınlarının ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı

Kahramanmaraş'ta polis memuru evinde ölü bulundu: Yakınlarının ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı
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Kahramanmaraş'ta Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı öğrenilen polis memuru T.Ş., ikamet ettiği evde ölü bulundu. Bir süre kendisinden haber alamayan ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta görev yapan polis memuru T.Ş., ikamet ettiği evde ölü bulundu. Bir süredir kendisinden haber alamayan ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı öğrenilen polis memuru T.Ş.'nin evinde ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm nedeni adli tıp incelemesinin ardından belli olacak.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yaptığı öğrenilen polis memuru T.Ş.'den bir süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek yaşadığı adrese gitti. Eve giren aile üyeleri, genç polis memurunu hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

AİLESİ HAREKETSİZ HALDE BULDU

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, polis memuru T.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, ekipler ev ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

Polis memurunun yaşamını yitirdiğinin tespit edilmesinin ardından olay yerinde Cumhuriyet savcısının koordinesinde inceleme gerçekleştirildi. Ekipler, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla evde ve çevrede detaylı çalışma yaptı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLEŞECEK

İlk incelemelerin tamamlanmasının ardından T.Ş.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
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