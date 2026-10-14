SON DAKİKA: Halk TV olayı nedir? Halk TV'ye kayyum mu atandı, neden?

Halk TV olayı nedir? Halk TV'ye kayyum mu Halk TV'ye neden kayyum atandı? Halk TV'de neler yaşandı? Sabah saatlerinde kanalda başlayan polis araması ve yönetim değişikliği haberi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kanalın yayın akışındaki kesintinin ardından gözler, operasyonun nedenine ve bundan sonraki sürece çevrildi. Halk TV'deki son gelişmelerin ayrıntıları ve kayyım kararına ilişkin merak edilenler araştırılıyor.

HALK TV OLAYI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cafer Mahiroğlu hakkında yürüttüğü rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama soruşturması kapsamında Halk TV'ye sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 11 kişi gözaltına alındı. Halk TV ve Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Operasyona CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan art arda tepkiler geldi.

14 MİLYON TUTARINDA KAYITSIZ RÜŞVET ÖDEMESİ

Dosya kapsamındaki beyan ve kayıtlar doğrultusunda, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin şüpheliye ait olduğu ya da şüphelinin ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı tespit edildi.

"MALVARLIĞI EDİNİMLERİYLE GELİRLER ARASINDA UYUMSUZLUKLAR OLDUĞU BELİRLENDİ"

MASAK tarafından temin edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde, Mahiroğlu’nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin lira olduğu belirlendi. Mahiroğlu’nun şahsi banka hesaplarında yapılan incelemelerde ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin lira para girişi, 564 ayrı işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin lira para çıkışı gerçekleştiği belirlendi. Ayrıca şüphelinin yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de incelemeye alındı ve ilgili finansal hareketlerde yüksek hacimli döviz bazlı işlemler tespit edildi. Mahiroğlu’nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile ortaklık veya yöneticilik ilişkilerinin bulunduğu şirket hesaplarına yönelik incelemelerde, yüksek tutarlı uluslararası SWIFT para transferleri bulunduğu ve malvarlığı edinimleriyle beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğu belirlendi.

11 KİŞİ GÖZALTINDA, TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

Ayrıca Mahiroğlu hakkında, İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan aranma kaydı bulunduğu ve yurt dışına çıktığı tespit edildi. 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ünün yurt dışında, 1’inin cezaevinde olduğu, 2 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Mahiroğlu’nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere TMSF’nin kayyum olarak atandığı belirtildi.

"KILIÇDAROĞLU VE EKİBİ MUTLU OLABİLİR"

Gelişmeyi duyuran Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu paylaşımında "Butlan lideri Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlu olabilir. Polis Halk TV’de" ifadelerini kullandı.

"KAYYUM HEYETİ YÖNETİMİ DEVRALDI"

Halk TV programcısı Deniz Bayramoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 05.15'te Halk TV'ye kayyum atandı. Mali Şube, KOM ve TEM ekipleri kanalda arama yapıyor. Kayyum heyeti yönetimi devraldı" açıklamasını yaptı.

İLK TEPKİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN GELDİ

Halk TV'ye kayyum atanmasına ilk tepki Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şafak vakti bir televizyon kanalına polis baskını yapıp, kayyum atamak ancak diktatörlerin yapacağı iştir. Maalesef ülkemizi bu hale getirdiler. Millet, fon soygununun hesabının sorulmasını isterken... Ekonomik kriz, geçim derdi, adaletsizlikler ülkemizin her yerinde sürerken... Tam da Türkiye'nin en büyük siyasi davasında savunmanın başlayacağı gün, bunu yaptılar.

"TARİHİN EN BÜYÜK YANILGISI İÇİNDELER"

Belediyelere kayyum atayıp millet iradesine çökenler, şimdi milyonların izlediği Halk TV'ye kayyum atadılar. Çünkü aciz ve korkaklar! Halk TV'nin, basın özgürlüğünün, orada çalışan yüzlerce emekçinin ve ailelerinin yanındayız. Yargıyla siyaseti, kollukla haberciliği, kayyumla millet iradesini terbiye edeceğini sananlar tarihin en büyük yanılgısı içindeler. Türkiye, bu kötülüğü yenecek. Halkımızı bu mücadeleye sonuna kadar sahip çıkmaya davet ediyoruz. Millet kazanacak, darbeciler, vesayetçiler yenilecek"

MANSUR YAVAŞ: HALKIN HABER ALMA HAKKINA AÇIK BİR MÜDAHALE

Özel'in ardından Halk TV'de yaşanan gelişmelere tepki gösteren bir diğer isimse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Yavaş yaptığı açıklamada "2026 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke arasında 163. sırada. Bu tablo, ülkemizde basın özgürlüğünün geldiği noktayı bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. Oysa Anayasamızın 28. maddesi son derece açıktır: “Basın hürdür, sansür edilemez.”

Basın özgürlüğü, yalnızca gazetecilerin değil, halkın doğru haber alma hakkının da güvencesidir ve eleştiri suç değil demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır.

En çok izlenen haber kanallarından biri olan Halk TV’ye kayyum atanması, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelik açık bir müdahaledir!" ifadelerini kullandı., neden?