SON DAKİKA: Fatih Tekke istifa mı etti, neden istifa etti? Fatih Tekke kimdir, kaç yaşında, nereli?

Fatih Tekke cephesinde yaşanan son gelişme gündem oldu. Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin geleceğine ilişkin gelişmelerin ardından gözler deneyimli çalışana çevrildi. Tekke'nin istifa kararı alıp almadığı merak edilirken, futbolseverler aynı zamanda "Fatih Tekke kaç yaşında, nereli?" sorularına da yanıt arıyor. İşte Fatih Tekke ile ilgili merak edilenler...

FATİH TEKKE İSTİFA MI ETTİ?

Fatih Tekke, Trabzonspor'un Ferencvaros karşılaşmasının ardından istifa kararı aldı. Ancak tecrübeli teknik adamın istifası Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmedi. Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamasıyla Tekke'nin görevine devam edeceği belirtildi.

FATİH TEKKE NEDEN İSTİFA ETTİ?

Fatih Tekke'nin Ferencvaros karşılaşmasının ardından alınan mağlubiyetin oluşturduğu duygusal yoğunlukla istifa kararı aldığı belirtildi. Tekke'nin istifa talebi yönetim tarafından kabul edilmezken, Trabzonspor'daki görevini sürdürmesi kararlaştırıldı.

FATİH TEKKE KİMDİR?

Fatih Tekke, 9 Eylül 1977 tarihinde Trabzon'da doğan eski milli futbolcu ve teknik direktördür. Futbolculuk döneminde "Sultan" lakabıyla tanınan Tekke, profesyonel kariyerine Trabzonspor altyapısında başladı. 2012 yılında futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlük yapmaya başladı. Güncel olarak Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü yürütmektedir.

FATİH TEKKE KAÇ YAŞINDA?

Fatih Tekke, 9 Eylül 1977 doğumludur. 1 Eylül 2026 itibarıyla 48 yaşındadır. Tekke, 9 Eylül 2026 tarihinde 49 yaşına girecektir.

FATİH TEKKE NERELİ?

Fatih Tekke, Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde dünyaya geldi. Eski milli futbolcu ve teknik direktör, futbol kariyerinin önemli bölümünü Trabzonspor'da geçirdi.

FATİH TEKKE'NİN KARİYERİ

Fatih Tekke, futbolculuk kariyerine Trabzonspor altyapısında başladı. Trabzonspor'un yanı sıra Altay, Gaziantepspor, Zenit, Rubin Kazan, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Orduspor formaları giydi. 2004-2005 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu. Rusya'da Zenit formasıyla da önemli başarılar elde etti.

Tekke, 2012'de futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine yöneldi. Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor gibi takımlarda görev yaptı. 2025 yılından itibaren ise Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü üstlendi.