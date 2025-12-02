Son Dakika: Balıkesir'de Deprem Oldu, Şiddeti Belli Mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde kısa süreli bir titreşim hissedildi; özellikle yüksek katlarda oturan vatandaşlar bunu daha belirgin şekilde fark etti. Şehrin farklı noktalarından gelen paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılarak " Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu gündemin odağına taşıdı. Sarsıntıya dair tüm detaylar haberin ilerleyen bölümünde paylaşılıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülke çapında kaydedilen depremler, gelişmiş sensör sistemleriyle anında analiz edilerek kamuoyuna sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin yüksek hassasiyetli ölçüm ağı, en küçük yer hareketlerini bile hızlıca tespit edebiliyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere erişimini sağlarken, deprem araştırmaları ve uzmanlar için kritik bir veri kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın listelerinde depremlere dair büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu sayede halk, sosyal medyada hızla yayılan doğruluğu kesin olmayan paylaşımlardan uzak durarak, güvenilir ve resmi kaynaklardan bilgi alabiliyor. Kurum, yıl boyunca yaptığı güncellemeler ve bilgilendirme çalışmalarıyla deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

2 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

2 Aralık 2025 Çarşamba sabahı Balıkesir ve çevresinde kısa süreli bir titreşim hissedildi. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşlar, sarsıntıyı daha net bir şekilde fark etti. Şehrin farklı noktalarından gelen paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı ve "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu gündemin üst sıralarına taşındı.

Hissedilen hareketliliğin ardından dikkatler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı resmi verilere çevrildi. Kurumlar, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini paylaşarak vatandaşların doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağladı. Yetkililer ayrıca, yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmek isteyenler için güvenilir ve güncel bir başvuru kaynağı olmaya devam ediyor.