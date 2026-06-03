Son Akşam Yemeği filmi ne zaman, nerede çekildi, Son Akşam Yemeği filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

İzleyenleri ekrana bağlayan Son Akşam Yemeği filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Son Akşam Yemeği filmini izleyecek olanların merak ettiği Son Akşam Yemeği konusu nedir, Son Akşam Yemeği oyuncuları kimler ve Son Akşam Yemeği özeti gibi konuları inceliyoruz.

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, OYUNCULARI KİM, KONUSU NE, SONU NASIL BİTİYOR?

Cumhuriyet'in ilan edilmesinden bir gün öncesini konu alan Son Akşam Yemeği filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken filmin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim detayları merak edilmeye başlandı. Tarihi atmosferi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecindeki kritik bir geceyi beyaz perdeye taşıyor. Peki Son Akşam Yemeği filmi ne zaman ve nerede çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne ve finalinde neler yaşanıyor?

Yönetmen koltuğunda Levent Onan'ın oturduğu Son Akşam Yemeği, tarihi olayları mutfakta çalışan görevlilerin gözünden anlatan farklı hikâyesiyle öne çıkıyor. Cumhuriyet'in ilanından hemen önce Çankaya Köşkü'nde yaşananları merkezine alan film, izleyicilere hem duygusal hem de tarihi bir yolculuk sunuyor.

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Son Akşam Yemeği filminin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi. Dönemin atmosferini yansıtabilmek için özel olarak hazırlanan plato ve dekorlar kullanıldı. Çankaya Köşkü'nün tarihi dokusunu yansıtacak mekânlar oluşturulurken, kostüm ve sanat tasarımına da büyük önem verildi.

Filmde kullanılan dekorlar sayesinde izleyici, 1923 yılının Ankara'sına ve Cumhuriyet'in ilanından önceki tarihi ortama taşınıyor.

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Son Akşam Yemeği filmi 2023 yılında vizyona girdi. Cumhuriyet'in 100. yılına özel projeler arasında yer alan yapım, hazırlık sürecinin ardından çekimlerini tamamlayarak sinemaseverlerle buluştu.

Tarihi olayları dramatik bir anlatımla aktaran film, vizyona girdiği dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, 28 Ekim 1923 tarihinde Çankaya Köşkü'nde yaşanan olayları konu alıyor. Cumhuriyet'in ilan edilmesinden yalnızca saatler önce köşkte hummalı bir hazırlık yapılırken, mutfakta çalışan görevliler de yaklaşan tarihi gelişmelerden habersiz şekilde günlük işlerini sürdürmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk ve yakın çalışma arkadaşlarının ülkenin geleceğine yön verecek kararları aldığı bu kritik gecede, köşkün çalışanlarının yaşadıkları ve tanık oldukları olaylar film boyunca izleyiciye aktarılıyor. Tarihi süreç, hem devlet adamlarının hem de sıradan insanların gözünden anlatılarak farklı bir bakış açısı sunuluyor.

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Kadroda Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Şenkan, Azra Aksu, Necip Memili, Serhat Kılıç, Deniz Hamzaoğlu ve Erkan Petekkaya gibi oyuncular bulunuyor.

Oyuncuların performansları ve dönemi yansıtan karakter yorumları, filmin en çok konuşulan yönleri arasında gösteriliyor.

SON AKŞAM YEMEĞİ FİLMİNİN SONU NASIL BİTİYOR?

Filmin final bölümünde Cumhuriyet'in ilanına giden süreç netleşirken, Çankaya Köşkü'ndeki yoğun hazırlıkların aslında tarihi bir dönüm noktasına hizmet ettiği ortaya çıkıyor. Köşkte çalışanlar, gece boyunca yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'nin yeni bir döneme adım attığını öğreniyor.

Final sahnelerinde Cumhuriyet'in ilanına giden tarihi kararların önemi vurgulanırken, film umut ve birlik mesajıyla sona eriyor. Böylece Son Akşam Yemeği, yalnızca bir tarihi olayın değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuş hikâyesinin anlatıldığı duygusal bir finalle izleyicilere veda ediyor.