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Somer Sivrioğlu, MasterChef Türkiye'nin 26 Kasım 2026 akşamı yayımlanan bölümünde yarışmacı Tolğa ile tartıştı ve stüdyoyu terk etti. Tartışma, mavi takımdaki salata sosu krizinin ardından Tolğa'nın kadın yarışmacılar hakkında genelleme yapmasıyla başladı.

TV8'de 2018'den beri jüri koltuğunda oturan 55 yaşındaki şef, Tolğa'ya "saygısızlık yapma" diye tepki gösterdi. Bölüm yayımlandıktan sonra adı Google Türkiye'de yükselen aramalar arasına girdi.

SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, Sydney'de ve İstanbul'da restoran açmış bir Türk şef ve MasterChef Türkiye jürisi. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nü bitirdi, yüksek lisans için Avustralya'ya gitti. Orada okurken birçok restoranda yöneticilik yaptı; mutfak kariyeri de bu yıllarda başladı.

Avustralya'daki MasterChef programına konuk jüri olarak katıldı. Avustralya'daki Türklerin gazetesi Yeni Vatan'da haftalık yazılar yazdı, Somer'in Mutfağı adlı televizyon programında ve SBS Radyo'daki Lezzete Yolculuk'ta sunuculuk yaptı. 2015'te David Dale ile birlikte Anadolu: Türk Mutfağında Bir Macera adlı yemek kitabını yayımladı. 2018'den bu yana TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jüri üyesi.

SOMER SİVRİOĞLU MASTERCHEF'TE NEDEN STÜDYOYU TERK ETTİ?

Somer Sivrioğlu, Tolğa'nın kadınlar hakkında genelleme yapmasına itiraz ettikten sonra yarışmacının "Siz de önünü kesiyorsunuz" demesine sinirlenip stüdyodan çıktı. Olay, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun ardından yaşandı. Takımlar bu oyunda 7 çeşit Fransız yemeği hazırladı. Mavi takımda Nice Salatası'nı yapan Ayşe, Tolğa'nın yardım ettiği sosu fazla yoğun bulup zeytinyağıyla açtı. Şefler sosu çok akışkan buldu, oyunu kırmızı takım kazandı.

Bireysel dokunulmazlık öncesinde Ayşe, sonuç açıklanmadan Tolğa'nın kendisini kötülemeye başladığını söyledi. Tolğa da burada bir kadınla konuşmanın, hatta merhaba demenin bile saygısızlık sayıldığını savununca Sivrioğlu araya girdi. Şef, konunun Ayşe'yle sınırlı kalmasını ve kadınlar hakkında genelleme yapılmamasını istedi. Tolğa itiraz edince Sivrioğlu ona jürisi olduğunu, sözünü kesebileceğini ve aslında onu korumaya çalıştığını söyledi, ardından "Ne konuşursan konuş" diyerek stüdyodan ayrıldı.

Sivrioğlu gittikten sonra Mehmet Yalçınkaya da söz aldı. Yalçınkaya, ne kadınlar ne de erkekler için genelleme yapılabileceğini, Somer Şef'in haklı olduğunu ve Tolğa'yı korumaya çalıştığını söyledi. Bölümün sonunda bireysel dokunulmazlığı Muhammed kazandı, takım oylamasında eleme adayı Ayşe oldu.

SOMER SİVRİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Somer Sivrioğlu 55 yaşında. 25 Mayıs 1971'de doğdu.

SOMER SİVRİOĞLU NERELİ?

Somer Sivrioğlu İstanbullu. Doğduğu şehirde 25 yıl yaşadı, sonra eğitim için Avustralya'ya taşındı ve uzun yıllar Sydney'de çalıştı.

SOMER SİVRİOĞLU HANGİ RESTORANLARI AÇTI?

Somer Sivrioğlu kendi ilk restoranı Efendy'yi 2007'de Sydney'in Balmain semtinde açtı. Restoran 2021'de kapandı. 2016'da yine Sydney'de, Barangaroo bölgesinde Anason'u açtı. Mart 2022'de ortaklarıyla birlikte İstanbul'da da Efendy adını taşıyan bir restoran açtı.

Sydney'deki Efendy, 2010'da İç Batı bölgesinin en iyi Türk restoranı seçildi, 2020'de de Small Business Champion ödüllerinde en iyi restoran ödülünü aldı. Sivrioğlu 2018'de GQ Türkiye'nin Yılın Şefi ödülünü kazandı.