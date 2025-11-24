Haberler

Sokak köpeklerini beslemek yasak mı, cezası ne kadar? İstanbul'da sokak köpeklerine mama vermek yasaklandı mı? İstanbul Valiliği duyurdu!
Güncelleme:
İstanbul'da sokak köpeklerini beslemek yasak mı, mama vermek yasaklandı mı? İstanbul'da Valiliği tarafından yayımlanan yeni bir genelge ile kent genelinde sokak köpeklerini kontrolsüz şekilde beslemenin yasaklandığı açıklandı. Peki, İstanbul'da sokak köpeklerine mama vermek yasaklandı mı, neden yasaklandı? Sokak köpeklerini beslemek hangi alanlarda yasak? Sokak köpeklerini beslemenin cezası ne kadar? Detaylar haberimizde!

İstanbul'da Valiliği tarafından yayımlanan yeni bir genelge ile kent genelinde sokak köpeklerini kontrolsüz şekilde beslemenin yasaklandığı duyuruldu. Peki, İstanbul'da sokak köpeklerine mama vermek yasaklandı mı? Sokak köpeklerini beslemek hangi alanlarda yasak? İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelge haberimizde!

SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEMEK YASAK MI, CEZASI NE KADAR?

İstanbul Valiliği, 24 Kasım 2025 tarihinde "Sahipsiz Hayvanlara Yönelik Yapılması Gereken İş ve İşler Hakkında" başlıklı kapsamlı bir genelge yayımladı ve kent genelinde sokak köpeklerini kontrolsüz şekilde beslemenin yasaklandığını duyurdu.

Genelgeye göre, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvan Koruma Yönetmeliği uyarınca, sahipsiz hayvanlarla ilgili iş ve işlemler yerel yönetimlere görevler veriyor. Bu bağlamda, "kontrolsüz besleme" tabiriyle kasıtlı olarak düzenlenmemiş, sistematik olmayan ve gözetimsiz verilen yiyeceklerin yol açabileceği risklere dikkat çekiliyor.

İSTANBUL'DA SOKAK KÖPEKLERİNE MAMA VERMEK YASAKLANDI MI?

Evet, İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan genelgeyle sokak köpeklerine kontrolsüz mama verme fiili kısıtlandı. Genelge, özellikle aşağıdaki alanlarda beslemenin durdurulmasını öngörüyor: sağlık ve eğitim kurumları, ibadethaneler, parklar, bahçeler, yol kenarları, oyun alanları ve havalimanları.

Ayrıca, valilik belediyelere bakımevi ve doğal yaşam alanı kurulması için hızlıca yer tahsis edilmesini talep ediyor. Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyonu süreçlerinin "ivedi" şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor.

Sokak köpeklerini beslemek yasak mı, cezası ne kadar? İstanbul'da sokak köpeklerine mama vermek yasaklandı mı? İstanbul Valiliği duyurdu!

İSTANBUL'DA SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEMEK NEDEN YASAKLANDI?

Genelgede belirtilen gerekçeler şu başlıklar altında toplanabilir:

Kontrolsüz besleme, haşere ve kemirgen popülasyonunun artmasına zemin hazırlıyor; bu da çevresel kirliliği ve ekolojik dengeyi bozuyor. Ayrıca, bu durum sağlık açısından risk teşkil edebileceğinden, belirli kamusal alanlarda (okullar, oyun alanları, ibadethaneler gibi) beslemeye izin verilmiyor.

Artan derlenmemiş mama kalıntıları çevresel kirliliğe neden olabiliyor. Özellikle kamusal yeşil alanlarda yapılan kontrolsüz beslemenin ekolojik denge üzerinde olumsuz etkileri olabileceği düşünülüyor.

Valilik, belediyelere sahipsiz köpekler için bakımevi ve doğal yaşam alanı kurulması amacıyla arazi tahsisi yapıldığını iletti. Ayrıca, sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyonu süreçlerinin hızlandırılması gerektiği genelgede açıkça belirtildi.

Denetimin sıkı yapılması, sorumlu amirlerin konuyu titizlikle takip etmesi ve uygulamada aksaklıkların önlenmesi öngörülüyor. Belediye görevlerini yerine getirmediğinde ortaya çıkabilecek can ve mal kayıpları, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilecek.

