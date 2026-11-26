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Şoförler Günü ne zaman sorusu, yaklaşan özel gün öncesinde sıkça araştırılıyor. Dünya Şoförler Günü her yıl 30 Kasım'da kutlanıyor. Bu yıl 30 Kasım Pazartesi gününe denk gelen Şoförler Günü'nde, şoförlerin emeğine teşekkür etmek isteyenler anlamlı mesajlar ve sözler araştırıyor. İşte en güzel Dünya Şoförler Günü sözleri ve mesajları.

DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Şoförler Günü her yıl 30 Kasım'da kutlanıyor. 2026 yılında Şoförler Günü 30 Kasım Pazartesi gününe denk geliyor. Bu özel gün, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığından yük taşımacılığına kadar farklı alanlarda çalışan tüm şoförlerin emeğini anmak amacıyla kutlanıyor.

DÜNYA ŞOFÖRLER GÜNÜ'NÜN ANLAMI

Şoförler, gündelik hayatın kesintisiz devam etmesinde kritik bir rol üstleniyor. İnsanları işlerine, okullarına ve sevdiklerine ulaştıran, marketlerin raflarındaki ürünleri ülkenin dört bir yanına taşıyan şoförler, uzun saatler boyunca dikkatle direksiyon başında kalıyor. Dünya Şoförler Günü, bu fedakâr meslek grubunun emeğine teşekkür etmek ve trafik güvenliğine dikkat çekmek için önemli bir fırsat sunuyor.