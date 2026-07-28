Slovenya Türkiye maçı hangi kanalda, Filenin Efeleri Slovenya Türkiye voleybol maçı ane zaman, saat kaçta?

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarih yazmak için Slovenya karşısında sahaya çıkıyor. FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde oynanacak Slovenya- Türkiye maçı öncesinde karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Filenin Efeleri'nin yarı final hedefiyle çıkacağı kritik karşılaşmanın tüm detayları haberimizde.

SLOVENYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybol Erkekler Milletler Ligi çeyrek finalinde oynanacak Slovenya- Türkiye mücadelesi, S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon ve dijital platformlar üzerinden takip etmek isteyen voleybolseverler, belirtilen yayıncı kuruluşlar aracılığıyla mücadeleyi canlı izleyebilecek.

S SPORT CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Slovenya- Türkiye maçını yayınlayacak kanallardan biri olan S Sport, Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca kanal, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli yayın yapıyor.

S SPORT PLUS CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşma dijital yayın platformu S Sport Plus üzerinden de canlı olarak ekranlara gelecek. Platform, internet üzerinden şifreli yayın hizmeti sunarken aboneler mobil cihazlar, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlardan maçı takip edebilecek.

TRT SPOR CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Filenin Efeleri'nin çeyrek final heyecanı TRT Spor ekranlarından da şifresiz olarak yayınlanacak. TRT Spor; Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan izlenebilirken, Türksat uydusu ve internet üzerinden de ücretsiz erişim sağlanabiliyor.

SLOVENYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Voleybol Erkekler Milletler Ligi çeyrek finalinde oynanacak Slovenya- Türkiye karşılaşması, 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü voleybolseverlerle buluşacak.

SLOVENYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Çeyrek final mücadelesinde ilk servis saat 10.00'da atılacak. Filenin Efeleri, bu kritik karşılaşmada galip gelerek adını yarı finale yazdırmayı hedefleyecek.

SLOVENYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Slovenya ile Türkiye arasındaki Voleybol Erkekler Milletler Ligi çeyrek final karşılaşmasına, ABD'nin Hoffman Estates kentinde bulunan Now Arena ev sahipliği yapacak. Turnuvanın en önemli mücadelelerinden biri olarak gösterilen karşılaşmada kazanan takım yarı finale yükselme hakkı elde edecek.