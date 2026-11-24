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Slovan Bratislava Real Betis maçı 24 Kasım 2026 Salı günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak ve tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. Slovan Bratislava Real Betis maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta, nerede oynanacak ve Slovan Bratislava Real Betis maçı canlı izle seçenekleri neler sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

SLOVAN BRATİSLAVA REAL BETİS MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovan Bratislava ile Real Betis arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması tabii Spor'dan naklen yayınlanacak. Türkiye'de Şampiyonlar Ligi yayın hakları TRT'de bulunuyor ve maçlar TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden ekrana geliyor.

TABİİ SPOR KANAL NUMARASI KAÇ?

tabii Spor, Turkcell TV+ platformunda 75. kanaldan izlenebiliyor. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, maç öncesinde kullandığınız platformun güncel kanal listesini kontrol etmeniz önerilir.

SLOVAN BRATİSLAVA REAL BETİS MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Slovan Bratislava Real Betis maçını internetten canlı izlemek isteyenler tabii'nin mobil uygulamasını, akıllı TV uygulamasını veya web sitesini kullanabilir. Karşılaşma, tabii Spor yayın akışında yer alacak.

SLOVAN BRATİSLAVA REAL BETİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Slovan Bratislava Real Betis maçı 24 Kasım 2026 Salı günü yerel saatle 21.00 ( Slovakya saati), Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftası kapsamında oynanacak.

SLOVAN BRATİSLAVA REAL BETİS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Bratislava şehrinde bulunan Tehelné pole stadyumunda oynanacak.

Slovan Bratislava, iç saha maçlarını başkentteki Tehelné pole Stadyumu'nda oynuyor. Real Betis ise Slovakya deplasmanında galibiyet arıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 5. HAFTANIN PROGRAMI

Lig aşamasının 5. haftası 24 ve 25 Kasım tarihlerinde oynanacak. Salı akşamı Galatasaray Aston Villa ve Bodø/Glimt LASK Linz maçları Türkiye saatiyle 20.45'te, Arsenal Borussia Dortmund, Real Madrid PSV, Manchester City Napoli, Feyenoord Porto, Leipzig Lens, Slovan Bratislava Real Betis ve Como AEK maçları ise 23.00'te başlayacak.