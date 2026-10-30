Slime akımı nedir? Slime akımı videoları ne kadar kazandırıyor?

Slime akımı, içerik üreticilerinin sosyal medyada, özellikle canlı yayınlarda, renkli ve yapışkan bir oyun hamuru olan slime’ı büyük miktarlarda hazırlayarak izleyicilerle paylaştığı bir trend. Bir slime yayınından 3 milyon TL kazanıldığı iddia edilen bir çiftin açıklaması ise kazançların sanıldığı kadar yüksek olmadığını ortaya koydu. Çiftin paylaştığı rakamlara göre yayından elde edilen gelir, masraflar düşüldüğünde yaklaşık 10 bin TL civarında kaldı. İşte slime akımına dair merak edilenler.

SLİME NEDİR?

Slime, genellikle yapıştırıcı, sıvı deterjan, karbonat ve renklendirici gibi malzemelerle hazırlanan, esnek ve yapışkan dokulu bir oyun hamuru. Özellikle çocuklar ve gençler arasında popüler olan slime, dokusu ve çıkardığı seslerle izleyenlerde rahatlama hissi uyandıran içerikler arasında yer alıyor.

SLİME AKIMI NEDİR?

Slime akımı, sosyal medya platformlarında içerik üreticilerinin canlı yayınlarda ya da videolarda büyük miktarlarda slime hazırlaması, karıştırması ve şekillendirmesiyle öne çıkan bir trend. Özellikle dev boyutlu slime hazırlanan canlı yayınlar, binlerce izleyiciye ulaşıyor. İzleyiciler bu yayınlarda içerik üreticilerine sanal hediyeler göndererek destek oluyor.

SLİME VİDEOLARI NASIL PARA KAZANDIRIYOR?

Slime yayınlarından elde edilen gelir, büyük ölçüde canlı yayın sırasında izleyicilerin gönderdiği sanal hediyelerden oluşuyor. İzleyiciler, platform üzerinden satın aldıkları jetonlarla içerik üreticilerine hediye gönderiyor. Bu hediyeler daha sonra belirli bir oran üzerinden paraya çevrilebiliyor. Ancak elde edilen gelirden platform payı, vergi ve yayında kullanılan malzemelerin maliyeti gibi giderler düşülüyor.

“3 MİLYON TL KAZANDILAR” İDDİASINA YANIT

Bir slime yayınından 3 milyon TL kazandığı iddia edilen bir çift, sosyal medyada yayılan iddialara yanıt vererek gerçek kazançlarını açıkladı. Çift, yayının sonunda 140 bin jeton topladıklarını belirtti. Platformun belirli bir lig seviyesinde olmayan yayıncılara yaklaşık 250-270 jeton karşılığında 1 dolar ödediğini ifade eden çift, bu gelirden ayrıca vergi ödediklerini vurguladı. Çift, sohbet ya da karşılaşma yayınlarından farklı olarak slime yayınlarında malzeme gideri bulunduğunu belirterek, dev slime için yaklaşık 16 bin 700-16 bin 800 liralık malzeme kullandıklarını açıkladı.

SLİME YAYINI GERÇEKTE NE KADAR KAZANDIRDI?

Çiftin paylaştığı rakamlara göre 140 bin jeton, yaklaşık 518 ile 560 dolar arasında bir gelire karşılık geliyor. Güncel dolar kuruyla bu tutar, kabaca 25 bin 800 ile 27 bin 900 TL arasında ediyor. Bu gelirden yaklaşık 16 bin 700-16 bin 800 liralık malzeme gideri düşüldüğünde, çiftin eline vergi öncesinde yaklaşık 9 bin ile 11 bin TL arasında bir tutar kalıyor. Vergi kesintisinin ardından ise net kazanç bunun da altına iniyor. Buna göre sosyal medyada iddia edilen 3 milyon TL’lik kazancın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, sosyal medyada yayılan yüksek kazanç iddialarına temkinli yaklaşılması gerektiğine dikkat çekiyor. Canlı yayın gelirlerinin; platformun komisyon oranı, yayıncının seviyesi, vergi ve içerik üretim maliyetleri gibi pek çok etkene bağlı olarak büyük farklılık gösterebildiği belirtiliyor. Ayrıca slime hazırlanırken kullanılan bazı kimyasal maddelerin çocuklarda cilt tahrişine yol açabileceği hatırlatılarak, slime yapımının yetişkin gözetiminde yapılması öneriliyor.