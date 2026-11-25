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Slavia Prag Villarreal maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı tabii Spor 1. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasındaki Slavia Prag Villarreal maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak ve tabii Spor 1 üzerinden canlı yayınlanacak. Maç, TRT'nin dijital platformu tabii aracılığıyla internetten de takip edilebilecek.

SLAVİA PRAG VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Slavia Prag Villarreal maçı tabii Spor 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

SLAVİA PRAG VİLLARREAL MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Maç, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten canlı olarak izlenebilecek. tabii'ye internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. Türk takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi maçları tabii Premium üyelik kapsamında yayınlanıyor. tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL.

SLAVİA PRAG VİLLARREAL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Slavia Prag Villarreal maçı şifresiz değil. Türk takımlarının yer almadığı Şampiyonlar Ligi maçları, tabii platformunda Premium üyelik kapsamında yayınlanıyor. Bu nedenle maçı izlemek için tabii Premium aboneliği gerekiyor. Platformda tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor.

SLAVİA PRAG VİLLARREAL MAÇI NE ZAMAN?

Slavia Prag Villarreal maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında yapılacak.

SLAVİA PRAG VİLLARREAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Slavia Prag Villarreal maçı, Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak.