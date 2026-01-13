Sivas okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sivas'ta okul yok mu, 14 Ocak Çarşamba günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin dondurucu soğuk uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sivas Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Sivas okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

SİVAS HAVA DURUMU

Sivas'ta Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor: Sis, Pus ve Kar Uyarısı Sivas'ta dondurucu soğuk hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte bu akşam saatlerinde hafif kar yağışı, gece ve sabah saatlerinde ise sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde de sıfırın altında seyretmeye devam edecek. Saatlik Hava Durumu: Salı günü 21.00–24.00 saatleri arasında Sivas'ta hafif kar yağışlı bir hava görülecek. Hava sıcaklığı -8 derece, hissedilen sıcaklık ise -12 derece olacak. Nem oranı yüzde 90 seviyelerinde seyrederken, rüzgârın saatte 19 km hıza kadar çıkması bekleniyor. Gece yarısından sonra kar yerini sisli havaya bırakacak. 24.00–06.00 saatleri arasında sıcaklık -9 ila -11 derece aralığında olacak. Sabah saatlerinde hava puslu, öğleye doğru ise parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Gün içinde sıcaklık -6 ila -7 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinden itibaren puslu hava yeniden etkili olurken sıcaklık -8 ila -9 derece seviyelerine gerileyecek. 5 Günlük Hava Durumu Tahmini: Meteoroloji tahminlerine göre Sivas'ta önümüzdeki 5 gün boyunca soğuk ve kar yağışlı hava etkili olacak. 14 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu, en düşük -12, en yüksek -6 derece 15 Ocak Perşembe: Kar yağışlı, en düşük -16, en yüksek -3 derece 16 Ocak Cuma: Kar yağışlı, en düşük -4, en yüksek 3 derece 17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı, en düşük -5, en yüksek -4 derece 18 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu, en düşük -10, en yüksek -6 derece Yetkililer, özellikle sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde azalma, don ve buzlanma riskine karşı vatandaşları uyarıyor. Sürücülerin gece ve sabah saatlerinde dikkatli olmaları istendi.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.