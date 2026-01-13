Haberler

Sivas okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Sivas okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası veliler "14 Ocak Çarşamba Sivas'ta okullar tatil mi?" sorusuna kilitlendi. Özellikle yüksek kesimlerde buzlanma ve ulaşım sorunlarının artması üzerine Sivas Valiliği kar tatili açıklaması merakla bekleniyor. Eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair tüm resmi duyuruları ve son dakika gelişmelerini haberimizden anlık takip edebilirsiniz.

Sivas'ta okul yok mu, 14 Ocak Çarşamba günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin dondurucu soğuk uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Sivas Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Sivas okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

SİVAS HAVA DURUMU

Sivas'ta Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor: Sis, Pus ve Kar Uyarısı

Sivas'ta dondurucu soğuk hava etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre kentte bu akşam saatlerinde hafif kar yağışı, gece ve sabah saatlerinde ise sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıkları önümüzdeki günlerde de sıfırın altında seyretmeye devam edecek.

Saatlik Hava Durumu:

Salı günü 21.00–24.00 saatleri arasında Sivas'ta hafif kar yağışlı bir hava görülecek. Hava sıcaklığı -8 derece, hissedilen sıcaklık ise -12 derece olacak. Nem oranı yüzde 90 seviyelerinde seyrederken, rüzgârın saatte 19 km hıza kadar çıkması bekleniyor.

Gece yarısından sonra kar yerini sisli havaya bırakacak. 24.00–06.00 saatleri arasında sıcaklık -9 ila -11 derece aralığında olacak. Sabah saatlerinde hava puslu, öğleye doğru ise parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Gün içinde sıcaklık -6 ila -7 derece arasında değişecek.

Akşam saatlerinden itibaren puslu hava yeniden etkili olurken sıcaklık -8 ila -9 derece seviyelerine gerileyecek.

Sivas okullar tatil mi, 14 Ocak Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (SİVAS VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

5 Günlük Hava Durumu Tahmini:

Meteoroloji tahminlerine göre Sivas'ta önümüzdeki 5 gün boyunca soğuk ve kar yağışlı hava etkili olacak.

14 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu, en düşük -12, en yüksek -6 derece

15 Ocak Perşembe: Kar yağışlı, en düşük -16, en yüksek -3 derece

16 Ocak Cuma: Kar yağışlı, en düşük -4, en yüksek 3 derece

17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı, en düşük -5, en yüksek -4 derece

18 Ocak Pazar: Parçalı bulutlu, en düşük -10, en yüksek -6 derece

Yetkililer, özellikle sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde azalma, don ve buzlanma riskine karşı vatandaşları uyarıyor. Sürücülerin gece ve sabah saatlerinde dikkatli olmaları istendi.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ?

14 Ocak Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm

Kayıp Mihriban korkunç halde bulundu, caninin itirafı tüyler ürpertti
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Husumetli olduğu 2 kişi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü

Kur'an kursunda kan donduran cinayet
Fenerbahçe Beko, Jasikevicius ile 3 yıl daha devam dedi

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'den 3 yıllık imza