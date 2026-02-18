"Sitteisevir" ne demektir (Beyaz'la Joker)?
Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker programında yöneltilen sorular, her bölümün ardından izleyicilerin ve sosyal medyanın gündemine oturuyor. Eğlenceli formatı ve dikkat çeken sorularıyla program, izlenme oranlarını yukarı taşımaya devam ediyor. "Sitteisevir" ne demektir?
Gökkuşağı dansı
Öküz soğuğu
Sinek yazı
Lale Devri mimarisi
Cevap:
BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?
Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.
BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.