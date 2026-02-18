Haberler

"Sitteisevir" ne demektir (Beyaz'la Joker)?

'Sitteisevir' ne demektir (Beyaz'la Joker)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Beyaz'la Joker programında yöneltilen sorular, her bölümün ardından izleyicilerin ve sosyal medyanın gündemine oturuyor. Eğlenceli formatı ve dikkat çeken sorularıyla program, izlenme oranlarını yukarı taşımaya devam ediyor. "Sitteisevir" ne demektir?

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker'de sorulan sorular, yayınlanan her yeni bölüm sonrası izleyicilerin yoğun ilgisini çekiyor. Programda yer alan dikkat çekici ve merak uyandıran sorular, ekran başındaki izleyiciler tarafından sıkça konuşuluyor. "Sitteisevir" ne demektir?

"SİTTEİSEVİR" NE DEMEKTİR?

Gökkuşağı dansı

Öküz soğuğu

Sinek yazı

Lale Devri mimarisi

Cevap:

'Sitteisevir' ne demektir (Beyaz'la Joker)?


BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Suriye'de DEAŞ'lı teröristler kamptan kaçtı

Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor! Yüzlercesi kaçtı
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren 'maaş' açıklaması

Milyonları heyecanlandıracak zam açıklaması geldi
Eski eşini ve kuzenini öldürüp aynı silahla intihar etti

2'si kadın 3 kişi birden... Eve giren ekipler dehşetle karşılaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşmeyle karşı karşıya! Hem de sadece 500 bin euro borç yüzünden

1. Lig'in efsane kulübü, 3. Lig'e düşecek
Ademola Lookman yine attı, Atletico Madrid 90'da yıkıldı

90. dakikada hazin son
Nevşehir'de eşini bıçakladı, Niğde'de kaçarken kaza yapıp öldü

Eşini bıçaklayıp kaçtı, komşu şehirde kaza yapıp öldü
Kenti karıştıran 'Ramazan' pankartı: Ekipler indirmek isteyince...

Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

25 yıl boyunca evinde biriktirdi, 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

6 Milyon TL'lik manevi tazminat davasında karar çıktı