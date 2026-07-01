Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış hakkında kamuoyuna yansıyan bir açıklama metni, yükseköğretim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Üniversitedeki atama süreçleri, akraba görevlendirmelerine ilişkin iddialar ve kamuoyunda tartışma yaratan ifadeler nedeniyle yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Peki, Şırnak Üniversitesi Rektör olayı nedir? Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış ne dedi? Detaylar haberimizde.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖR OLAYI NEDİR?

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, üniversitede akrabalarının çeşitli görevlere getirildiği yönündeki iddiaların ardından kamuoyunun gündemine geldi.

Kamuoyuna yansıyan açıklama metninde, söz konusu görevlendirmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu görüldü. Metinde, rektörün kız kardeşinin kızının İlahiyat Fakültesi'ne doktor öğretim üyesi olarak atandığı, amcasının oğlunun Müftülükten üniversiteye naklen geçirilerek önce Fakülte Sekreterliği, ardından Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildiği, yakın dostunun ise Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki görevinden üniversiteye geçirilerek İdil Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği görevlerine atandığı ifade edildi.

Aynı metinde, söz konusu atamalara yönelik eleştirilerde bulunan kişiler hakkında da çeşitli ifadeler kullanıldı.

Metinde yer alan ifadeye göre:

"Bu fitneyi yayanlar inançsız oldukları için, akrabaya sahip çıkmanın, yakın çevresine destek olmanın bizim inancımız gereği olduğunu bilmezler. Akrabalarıma ve dostlarıma yardım etmek ve onları güzel yerlere getirmek benim inancım gereğidir ve Rektörlük hakkımdır. Yakın zamanda fitne üretenlerin de hakkından gelip bu üniversitede barındırmayacağım."

Yine aynı açıklama metninde şu ifadeler de yer aldı:

"Bugüne kadar her mücadeleyi kazanmış Rektörünüz olarak üzülerek öğrendim ki; çok sevdiğim kız kardeşim Halime'nin kızı, biricik yeğenim Gülizar Artuç'u İlahiyat Fakültesi'nde doktor öğretim üyesi kadrosuna atamamdan; Amcaoğlum Emrullah Alkıç'ı Müftülükten üniversitemize naklen geçirerek Fakülte Sekreterliği görevine yükseltmemden ve ardından Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirmemden; Sır küpüm ve yakın dostum Mesut Bayra'ı MEB'de öğretmen iken üniversitemize geçirerek İdil Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Hukuk Müşaviri görevlerine atamamdan bazı haddini bilmez ahmaklar rahatsız olmuş."

Kamuoyuna yansıyan metinde ayrıca, üniversitedeki akademik ve idari kadrolara ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.

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ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ ABDURRAHİM ALKIŞ NE DEDİ?

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklama metninde Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'a atfedilen ifadeler arasında, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı makamlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar da bulundu.

Metinde şu ifadeler yer aldı:

"YÖK'teki ve Cumhurbaşkanlığı'ndaki ağırlığımı ve etkimi kullanarak üniversitemize her sene çok sayıda kadro tahsisi yaptırdım."

Aynı açıklama metninde şu ifadeler de kullanıldı:

"Başıbozukların hepsini YÖK Başkanımız ve Başkanvekilimiz ile görüşerek üniversiteden attım."

Kamuoyuna yansıyan metinde, Resmî Gazete'de yayımlanan akademik kadro ilanlarına ilişkin de açıklamalar yer aldı.

Metinde şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün Resmi Gazete'de ilan ettiğimiz kadrolara, Rektörüne sadakatte ve bağlılıkta kusur etmeyen kişileri atamaya karar verdim. Cübbelerini bizzat ben giydireceğim. Emrimdir; siz de şimdiden bu arkadaşlarımızı ziyaret edip tebrik edin."

Aynı metinde, değerlendirme süreci devam eden akademik kadrolar için isimler de sıralandı.

Buna göre açıklama metninde yer verilen isimler şu şekilde aktarıldı:

Öykü Bilgin – Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Profesör kadrosu (2026/10 numaralı ilan)

Nazan Yeşilkaya – İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Doçent kadrosu (2026/11 numaralı ilan)

Yakup Akyürek – İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Doçent kadrosu (2026/12 numaralı ilan)

Kübra Şanlı – Şırnak Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri Doktor Öğretim Üyesi kadrosu (2026/13 numaralı ilan)

Besra İnan – Mühendislik Fakültesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi kadrosu (2026/14 numaralı ilan)

Kamuoyuna yansıyan açıklama metninde, söz konusu kişilerin ilgili ilanlar kapsamında görevlendirileceği yönünde ifadeler yer aldı.

OLAYA İLİŞKİN KAMUOYUNA YANSIYAN BİLGİLER

Şırnak Üniversitesi'nde yaşanan gelişmeler, kamuoyuna yansıyan açıklama metni sonrasında yükseköğretim gündeminde geniş yer buldu.

Kamuoyuna servis edilen metinde yer alan ifadeler; üniversitedeki akraba görevlendirmeleri, akademik kadro ilanları, yönetim anlayışı ve atama süreçlerine ilişkin tartışmaların odağında yer aldı.

Bu haberde yer alan bilgiler, kamuoyuna yansıyan açıklama metni ve paylaşılan içerikler esas alınarak hazırlanmıştır.