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Karadeniz ilimizde korkutan olay! Patlayıcı taşıyan İHA infilak etti

Karadeniz ilimizde korkutan olay! Patlayıcı taşıyan İHA infilak etti
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Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine düşen İHA infilak etti. Kırsal alana düşen insansız hava aracının (İHA) Ukrayna'ya ait olduğu ve yaklaşık 5 kilogram patlayıcı taşıdığı tespit edildi. Mahallede kısa süreli paniğe neden olan olayın ardından güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi oldukça tehlikeli bir olaya sahne oldu. Kırsal alanda alçak irtifada seyreden bir insansız hava aracı (İHA), henüz belirlenemeyen bir nedenle bölgedeki bir ağaca çarparak büyük bir şiddetle infilak etti.

ENKAZDA 5 KİLOGRAM PATLAYICI TESPİT EDİLDİ

Meydana gelen şiddetli patlamanın ardından olay yerine hızla jandarma, olay yeri inceleme ve patlayıcı madde imha ekipleri sevk edildi. Parçalanan İHA enkazında güvenlik güçleri tarafından yapılan ilk teknik incelemeler, olayın vehametini gözler önüne serdi.

5 KİLO PATLAYICI TAŞIYORDU

Uzman ekiplerin enkaz alanında yaptığı detaylı çalışmalarda, ağaca çarparak patlayan insansız hava aracının Ukrayna menşeli olduğu kesinleşti. Ayrıca hedefini şaşırarak Karadeniz'e kadar ulaştığı değerlendirilen aracın içinde yaklaşık 5 kilogram ağırlığında patlayıcı madde bulunduğu tespit edildi.

MAHALLELİ KISA SÜRELİ PANİK YAŞADI

Kırsal alanda aniden meydana gelen büyük patlama sesi, Açıkalan Mahallesi sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Kısa süreli paniğe neden olan olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, vatandaşların enkaz alanına yaklaşmasına izin verilmedi.

Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, güvenlik güçlerinin ve ilgili teknik birimlerin bölgedeki kapsamlı incelemeleri ile aracın tam olarak nereden havalanıp Trabzon'a nasıl ulaştığına dair yürütülen soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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