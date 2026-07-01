Akademik çalışmaları ve üniversite yönetimindeki göreviyle dikkat çeken Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, uzun yıllardır yükseköğretim alanında görev yapan akademisyenler arasında yer almaktadır. Eğitim hayatını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Alkış, akademik kariyerini Dicle Üniversitesi'nde sürdürmüş, daha sonra Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanmıştır. Peki, Abdurrahim Alkış kimdir? Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ABDURRAHİM ALKIŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, 1977 yılında Şırnak'ta dünyaya geldi. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı. Akademik eğitim sürecini aynı fakültede tamamlamasının ardından yükseköğretim alanındaki çalışmalarına öğretim üyesi olarak devam etti.

2009 yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak akademik görevine başlayan Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, akademik kariyerinde çeşitli unvanlar aldı. 2015 yılında Doçent unvanına yükselen Alkış, 2021 yılında ise Profesör unvanını almaya hak kazandı.

Akademik çalışmaları boyunca özellikle tasavvuf düşüncesi ve sosyal yapılar üzerine yoğunlaşan Prof. Dr. Alkış'ın bu alanlarda yayımlanmış makale ve kitapları bulunmaktadır.

2022 yılında Cumhurbaşkanının takdir ve tensipleriyle Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, bu görevini sürdürmektedir.

Bunun yanında Prof. Dr. Abdurrahim Alkış; Farsça, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Akademik Kariyerinde Öne Çıkan Tarihler

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.

Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.

2009 yılında Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı.

2015 yılında Doçent unvanını aldı.

2021 yılında Profesör unvanını aldı.

2022 yılında Şırnak Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

ABDURRAHİM ALKIŞ KAÇ YAŞINDA?

Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, 1977 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla Abdurrahim Alkış 49 yaşındadır.

ABDURRAHİM ALKIŞ NERELİ?

Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, 1977 yılında Şırnak'ta doğmuştur. Kamuoyuyla paylaşılan resmi biyografi bilgilerine göre Şırnak doğumludur.

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