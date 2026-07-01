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Pochettino'dan Türkiye maçı hakkında kızdıracak yorum

Pochettino'dan Türkiye maçı hakkında kızdıracak yorum
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ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Türkiye’ye 3-2 kaybettikleri maç ile ilgili konuşarak ''Yedek kadro çıkmasaydık Türkiye'yi yenerdik ve eleştirileri almazdım. Türkiye, bizi ben yedek kadro çıktığım için yendi'' dedi. Arjantinli teknik adam, son 32 turunda oynanacak Bosna Hersek karşılaşmasını ''final'' olarak gördüklerini belirtti.

  • ABD Teknik Direktörü Pochettino, yedek kadro çıkmasalardı Türkiye'yi yeneceklerini söyledi.
  • Pochettino, Türkiye maçı sonrası bir basın mensubuna kaba davrandığı için özür diledi.
  • Pochettino, Bosna Hersek maçını final olarak nitelendirip rakibi hafife almadıklarını belirtti.

ABD Milli Takımı Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, son 32 turunda oynanacak ABD maçı öncesi bir yerel televizyon kanalına açıklamalarda bulundu. 

''YEDEK KADRO ÇIKMASAYDIK TÜRKİYE'Yİ YENERDİK''

Türkiye'ye 3-2 kaybedilen maç sonrası kadro tercihi nedeniyle eleştirilen Arjantinli teknik adam, ''Yedek kadro çıkmasaydık Türkiye'yi yenerdik ve eleştirileri almazdım. Türkiye, bizi ben yedek kadro çıktığım için yendi.'' ifadelerini kullandı. 

''ÜZÜLDÜM VE ÖZÜR DİLİYORUM''

Türkiye maçının ardından bir basın mensubunun sorusuna gereksiz şekilde yükseldiğini kabul eden Pochettino, "Hayal kırıklığına uğradım ve üzüldüm. Bu benim sorunumdu, sizin sorununuz değil. Mağlubiyetten sonra üzüldüm ve yaptığım kaba hareket nedeniyle özür diliyorum.'' dedi. 

''BOSNA HERSEK MAÇI FİNAL''

Bosna Hersek karşılaşması hakkında da yorum yapan deneyimli hoca, "Bosna Hersek karşısında favori olduğumuza asla inanmıyorum. Çok kaliteli futbolcuları var, olmasaydı gruptan çıkamazdılar. Tüm takımlar için işlerin ne kadar zorlaştığını hep birlikte gördük. Büyük sürprizler oldu. Herkes Almanya’nın Paraguay karşısında kesin favori olduğunu söylüyordu, sonuç ne oldu? Ya da Brezilya ile Japonya arasındaki maçın ne kadar zor geçtiğini hepimiz izledik. Bu yüzden hiçbir rakibi hafife alamayız. Bosna Hersek maçı bizim için dev bir final olacak.'' değerlendirmesinde bulundu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkenan canli canli:

haydi bosna şunlarin eline ver

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