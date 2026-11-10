Sirenler neden çalıyor, 10 Kasım'da sirenler neden çalıyor, sirenler kaç dakika çalıyor?

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10 Kasım'da sirenler, Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05'te, onun aziz hatırasını anmak için çalıyor. Sirenlerin çalmasıyla birlikte yurt genelinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuluyor. Bu sırada yollardaki araçlar duruyor, gemiler ve fabrikalar düdük çalıyor, vatandaşlar bulundukları yerde hazır ola geçiyor. İşte 10 Kasım'da çalan sirenlere ilişkin merak edilenler.

SİRENLER NEDEN ÇALIYOR?

10 Kasım'da çalan sirenler, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla çalıyor. Atatürk, 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09.05'te İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybetti. Her yıl bu tarihte, Atatürk'ün vefat ettiği saatte sirenler çalınarak Türkiye genelinde saygı duruşunda bulunuluyor.

10 KASIM'DA SİRENLER NEDEN ÇALIYOR?

10 Kasım'da sirenlerin çalması, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde milletçe yaşanan yasın ve saygının simgesi. Sirenlerin sesiyle birlikte okullarda, kamu kurumlarında, iş yerlerinde, sokaklarda ve evlerde hayat duruyor. Milyonlarca kişi aynı anda saygı duruşunda bulunarak Cumhuriyet'in kurucusunu anıyor.

SİRENLER SAAT KAÇTA ÇALACAK?

Sirenler, 10 Kasım 2026 Salı günü saat 09.05'te çalacak. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat olan 09.05, her yıl anma törenlerinin en önemli anı olarak kabul ediliyor.

SİRENLER KAÇ DAKİKA ÇALIYOR?

10 Kasım'da saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuluyor. Sirenler, saygı duruşu boyunca çalmaya devam ediyor. Saygı duruşunun ardından pek çok törende İstiklal Marşı okunuyor ve bayrak yarıya indiriliyor.

10 KASIM'DA SİRENLER ÇALINCA NE YAPILIR?

Sirenler çalmaya başladığında vatandaşlar bulundukları yerde durarak saygı duruşunda bulunuyor. Sürücüler araçlarını durdurarak araçlarından iniyor ve saygı duruşuna katılıyor. Okullarda öğrenciler ve öğretmenler törenlerde hazır ola geçiyor. Limanlarda gemiler, fabrikalarda ise iş makineleri düdük çalarak anmaya eşlik ediyor. Saygı duruşu süresince günlük yaşam tamamen duruyor.

10 KASIM'DA ANITKABİR'DE NE YAPILIYOR?

10 Kasım'da Ankara'daki Anıtkabir'de devlet töreni düzenleniyor. Törene devlet erkânı, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer ve vatandaşlar katılıyor. Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunuyor ve Anıtkabir Özel Defteri imzalanıyor. Gün boyunca binlerce vatandaş Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün huzurunda saygılarını sunuyor.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Hayır, 10 Kasım resmi tatil değil. Okullar, kamu kurumları ve iş yerleri 10 Kasım'da açık oluyor. Gün boyunca yurt genelinde anma törenleri ve etkinlikler düzenleniyor.