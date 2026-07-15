Filenin Efeleri, uluslararası organizasyondaki önemli maçlarından birinde Sırbistan ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Karşılaşma öncesinde sporseverler, "Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, Filenin Efeleri maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Milli takımın kritik mücadelesine ilişkin yayıncı kanal, maç saati ve karşılaşmanın oynanacağı tarih en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Sırbistan - Türkiye voleybol maçının ayrıntıları.

SIRBİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Voleybol Erkekler Milletler Ligi'nde Sırbistan ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Filenin Efeleri'nin performansını yakından takip eden voleybolseverler, "Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, Filenin Efeleri maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Sırbistan - Türkiye karşılaşmasının yayın bilgileri ve maç programı.

SIRBİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Voleybol Erkekler Milletler Ligi kapsamında oynanacak Sırbistan - Türkiye karşılaşması, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü voleybolseverlerle buluşacak.

Filenin Efeleri, organizasyonda önemli bir galibiyet almak için sahaya çıkacak.

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sırbistan ile Türkiye arasındaki mücadele, Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak.

Karşılaşma, milli takımın turnuvadaki sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

SIRBİSTAN - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri'nin Sırbistan ile oynayacağı karşılaşma TRT Spor, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı şifresiz takip etmek isteyen voleybolseverler mücadeleyi TRT Spor ekranlarından izleyebilecek.

SIRBİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sırbistan ile Türkiye arasındaki Voleybol Erkekler Milletler Ligi karşılaşması, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Beogradska Arena'da oynanacak.

Modern yapısıyla Avrupa'nın önemli spor salonları arasında gösterilen Beogradska Arena, organizasyonun dikkat çeken mücadelelerinden birine ev sahipliği yapacak.

FİLENİN EFELERİ GALİBİYET İÇİN SAHADA

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Sırbistan karşısında kazanarak yoluna moralli devam etmeyi hedefliyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele, 15 Temmuz Çarşamba akşamı saat 21.00'de başlayacak ve TRT Spor, S Sport ile S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.