Sinop okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Sinop'ta okul yok mu (SİNOP VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

13 Ocak Salı günü Sinop'ta okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Sinop Valiliği, kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmediği konusunda bir açıklama bekeniyor. Sinop'ta yaşayan öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için Sinop Valiliği'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip ediyorlar.

SİNOP HAVA DURUMU

Sinop'ta Hava Durumu: Karla Karışık Yağış ve Yağmur Etkili Olacak

Sinop'ta hava durumu, Salı günü boyunca karla karışık yağış ve yağmur şeklinde kendini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, gece saatlerinden itibaren şehirde yağmur ve karla karışık yağış etkili olacak.

Saatlik Hava Durumu (Salı):

• 00.00 - 03.00: Yağmurlu, 4°C, rüzgar 13 km/sa, nem %85

• 03.00 - 06.00: Yağmurlu, 4°C, rüzgar 13 km/sa, nem %80

• 06.00 - 09.00: Karla karışık yağmurlu, 3°C, rüzgar 13 km/sa, nem %82

• 09.00 - 12.00: Yağmurlu, 5°C, rüzgar 14 km/sa, nem %78

• 12.00 - 15.00: Yağmurlu, 5°C, rüzgar 17 km/sa, nem %81

• 15.00 - 18.00: Karla karışık yağmurlu, 3°C, rüzgar 22 km/sa, nem %82

• 18.00 - 21.00: Karla karışık yağmurlu, 3°C, rüzgar 20 km/sa, nem %90

• 21.00 - 24.00: Karla karışık yağmurlu, 3°C, rüzgar 20 km/sa, nem %92

Gün boyunca rüzgar hızları saatte 13–22 km arasında değişecek, zaman zaman saatte 34–39 km hıza ulaşacak. Nem oranı özellikle akşam saatlerinde %90'ın üzerine çıkacak.

5 Günlük Hava Tahmini:

• 13 Ocak Salı: Karla karışık yağmurlu, 0–5°C, nem %77–89

• 14 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu, 1–7°C, nem %59–92

• 15 Ocak Perşembe: Yağmurlu, 4–10°C, nem %72–84

• 16 Ocak Cuma: Yağmurlu, 6–11°C, nem %65–88

• 17 Ocak Cumartesi: Yağmurlu, 5–9°C, nem %74–86

Meteoroloji yetkilileri, Salı günü karla karışık yağış ve yoğun nem nedeniyle dikkatli olunmasını tavsiye ediyor. Haftanın ilerleyen günlerinde ise Sinop'ta yağmur devam edecek, sıcaklıklar 0–11°C arasında seyredecek

SİNOP OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentteki olumsuz hava koşullarının etkisini devam ettirmesinin beklendiği vurgulandı. Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda Ayancık, Gerze, Erfelek, Türkeli, Dikmen ve merkez ilçenin tamamında, Boyabat ilçesinde ise kısmi olarak 13 Ocak Salı günü taşımalı eğitim öğretime ara verilmiştir."