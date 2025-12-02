Haberler

Sinem Ünsal, Türk televizyon ve tiyatro dünyasında kısa sürede adından söz ettiren bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Peki, Sinem Ünsal nasıl ünlü oldu? Sinem Ünsal'ın kariyeri, hangi dizilerde oynadı?

Sinem Ünsal, son yıllarda Türk televizyon dizilerinde ve tiyatro sahnelerinde adını duyuran genç yeteneklerden biri. Peki, onu bu noktaya taşıyan projeler nelerdi, hangi rolleriyle dikkat çekti ve kariyerinde hangi dönüm noktalarını yaşadı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SİNEM ÜNSAL'IN KARİYERİ

Sinem Ünsal'ın oyunculuk yolculuğu 2017'de Çoban Yıldızı dizisiyle başladı. Ardından Siyah Beyaz Aşk'taki performansıyla tanınırlığını artırdı. TV8 yapımı Kızım dizisinde Sevgi karakteriyle duygusal bir role imza attı.

2019'da Raif ile Letafet tiyatro oyununda sahneye çıkarak tiyatrodaki başarısını da gösterdi. Aynı yıl başlayan Mucize Doktor dizisindeki Nazlı rolü, kariyerinin dönüm noktası oldu. Bu rol sayesinde büyük bir popülarite kazandı ve geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Mucize Doktor sonrası, Elbet Bir Gün ve Gizli Saklı gibi yapımlarda başrollerde yer aldı. Son yıllarda hem televizyon dizilerinde hem de tiyatro sahnesinde aktif olarak yer alan Ünsal, ayrıca birçok ünlü markanın reklam yüzü oldu.

2025 yılında tabii platformunda yayımlanan Yankı: Görünmez El dizisinde başrol oynayarak dijital projelerde de yer almaya başladı.

SİNEM ÜNSAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sinem Ünsal'ın rol aldığı diziler ve karakterleri şu şekildedir:

  • Çoban Yıldızı (2017) – Güneş
  • Siyah Beyaz Aşk (2017–2018) – Gülsüm Aslan
  • Kızım (2018–2019) – Sevgi Günay
  • Mucize Doktor (2019–2021) – Nazlı Gülengül (Başrol)
  • Elbet Bir Gün (2021) – Feride / Gizem Kılıçlı
  • Gizli Saklı (2022) – Naz Arıca / Yaz Güneş
  • Senden Önce (2024) – Merve Dağıstan (Başrol)
  • Uzak Şehir (2024–) – Alya Smith Albora
  • Yankı: Görünmez El (2025, dijital) – Berrin (Başrol)

SİNEM ÜNSAL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

  • 9 Ay 10 Yıl (Yakında) – Zeynep (Başrol)
  • Ek olarak, Ünsal tiyatro sahnesinde de aktif rol almıştır:
  • Raif ile Letafet (2019) – Letafet
  • Çin'den Mektup (2021) – Eda
  • Aydınlıkevler (2022–2024) – Sülün

Reklam projeleri:

  • Blendax (2019)
  • Nivea (2023)
  • İpekyol (2025)
