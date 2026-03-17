Sinem Dedetaş'a ne oldu? Sinem Dedetaş'ın hastalığı nedir?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın son günlerde kamuoyunda merak edilen sağlık durumu, katıldığı bir cenaze töreninde yürümekte zorlanmasının ardından gündeme geldi. Özellikle İlber Ortaylı için düzenlenen törende yürüteçle görüntülenmesi, "Sinem Dedetaş hasta mı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte tüm detaylar…

SİNEM DEDETAŞ'A NE OLDU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, katıldığı cenaze töreni sonrası dikkat çekti. Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen törende yürüteç kullanarak yürüdüğü görülen Dedetaş'ın zorlandığı anlar, kısa sürede kamuoyunun gündemine oturdu.

Edinilen bilgilere göre Dedetaş'ın yaşadığı bu durumun arkasında ani gelişen bir hastalık değil, kısa süre önce geçirdiği talihsiz bir kaza bulunuyor. Belediye Başkanı, geçtiğimiz günlerde düşmeye bağlı bir yaralanma yaşadı ve bu kazanın ardından tedavi sürecine girdi.

SİNEM DEDETAŞ HASTA MI, HASTALIĞI NEDİR?

Sinem Dedetaş'ın sağlık durumuna ilişkin en çok merak edilen konu ise herhangi bir hastalığının olup olmadığı. Ancak mevcut bilgiler, Dedetaş'ın kronik ya da ciddi bir hastalıktan ziyade fiziksel bir travma sonrası tedavi gördüğünü ortaya koyuyor.

Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamaya göre, geçirdiği kaza sonucunda ayağında iki kırık ve bir çatlak oluştu. Bu durum, yürüyüşünü doğrudan etkilediği için kamuoyunda "hasta" olduğu yönünde yanlış bir algı oluşmasına neden oldu.

Dedetaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İki kırık ve bir çatlakla atlatmaya çalışıyorum."

Bu açıklama, yaşanan durumun bir hastalık değil, ortopedik bir yaralanma olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Tedavi sürecinin devam ettiği ve iyileşme sürecinde olduğu biliniyor.