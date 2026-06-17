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Sinead Jack Kısal kimdir, Sinead Jack Kısal Türk mü, aslen nereli, hangi takımda oynuyor?

Sinead Jack Kısal kimdir, Sinead Jack Kısal Türk mü, aslen nereli, hangi takımda oynuyor?
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Sinead Jack Kısal kimdir, Türk mü ve aslen nereli olduğu soruları voleybolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye’de kariyerine devam eden başarılı orta oyuncunun milli takım durumu ve hangi kökenden geldiği gündemdeki yerini koruyor.

Sinead Jack Kısal’ın hangi takımda oynadığı, Türk olup olmadığı ve biyografisi sporseverlerin ilgisini çekiyor. Voleybol kariyerine Türkiye’de devam eden tecrübeli oyuncu hakkında detaylar araştırılırken, hem kulüp kariyeri hem de milli takım süreci merak ediliyor.

SİNEAD JACK KISAL KİMDİR?

Sinead Jack Kısal, 8 Kasım 1993 doğumlu profesyonel voleybolcudur. Orta oyuncu (middle blocker) pozisyonunda görev yapmaktadır. Kariyerine Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago’da başlamıştır ve uluslararası arenada uzun yıllardır forma giymektedir.

ASLEN NERELİ?

Sinead Jack Kısal aslen Trinidad ve Tobago’ludur. Karayipler’de doğmuş ve spor kariyerine burada başlamıştır.

SİNEAD JACK KISAL TÜRK MÜ?

Evet, Sinead Jack Kısal Türk vatandaşıdır.

2019 yılında Türk voleybolcu Murathan Kısal ile evlenmiş ve sonrasında Türk vatandaşlığı kazanmıştır.

Bu nedenle hem Türk statüsünde hem de Türkiye Milli Takımı havuzunda değerlendirilen bir oyuncudur.

HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Sinead Jack Kısal şu anda Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden:

 Eczacıbaşı Dynavit

2010’lu yıllardan bu yana Polonya, Rusya, İtalya, Japonya ve Türkiye’de birçok takımda forma giymiştir.

2016–2018 yıllarında Galatasaray’da da oynamıştır.

KARİYER ÖZETİ

• AZS Bialystok (Polonya)

• Uralochka (Rusya)

• Galatasaray

• Denso Airybees (Japonya)

• İlbank

• Chemik Police (Polonya)

• Megabox Vallefoglia (İtalya)

• Eczacıbaşı Dynavit (günümüz)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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