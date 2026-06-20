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Sınav duası Türkçe ve Arapça okunuşu, sınavdan önce hangi dua okunur?

Sınav duası Türkçe ve Arapça okunuşu, sınavdan önce hangi dua okunur?
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Sınav döneminde öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında “sınav duası Türkçe ve Arapça okunuşu nedir?” ve “sınavdan önce hangi dua okunur?” soruları yer alıyor. Özellikle YKS, LGS ve diğer önemli sınavlar öncesinde manevi destek arayan öğrenciler, başarı ve zihin açıklığı için okunabilecek duaları merak ediyor.

Sınav öncesi okunacak dualar, öğrencilerin hem motivasyonunu artırmak hem de sınav stresini azaltmak amacıyla tercih ediliyor. “Sınav duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl?” sorusu sıkça araştırılırken, birçok kişi başarı ve kolaylık dilemek için farklı dualara yöneliyor. Sınav öncesi yapılan duaların manevi rahatlama sağladığı düşünülüyor.

SINAVDAN ÖNCE HANGİ DUA OKUNUR?

Sınav duası adında özel bir dua yoktur. Müminler yaradandan kolaylık ve hayırlı sonuçlar dileyerek güzel temennilerde bulunurlar.

İşte Diyanet’in sınav öncesi yapığı paylaşım:


 

Arapçası, okunuşu ve anlamı kısaca şöyledir:

Okunuşu : "Rabbi yessir velâ tuassir, rabbi temmim bi'l-hayr."

Anlamı : "Rabbim! İşlerimi kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim, işlerimi hayırla sonuçlandır."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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