Siirt okullar tatil mi? 2 Ocak Cuma Siirt'te okul yok mu (KAR TATİLİ – SİİRT VALİLİĞİ)?

2 Ocak Cuma günü Siirt'te kar tatili olup olmadığı merak konusu oldu. Siirt Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Siirt'teki okulların tatil olup olmadığına dair bilgilere en kısa sürede ulaşılabilecek.

SİİRT HAVA DURUMU

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki 5 gün boyunca soğuk hava etkisini artırarak sürdürecek. Özellikle gece sıcaklıkları ciddi şekilde düşerken, don ve buzlanma riski dikkat çekiyor.

Tahminlere göre 2 Ocak Cuma günü en düşük sıcaklık -3, en yüksek sıcaklık ise 2 derece olacak. Gün boyunca yer yer karla karışık yağmur beklenirken, nem oranı yüzde 87 ile 96 arasında seyredecek. Rüzgârın saatte 4 km hızla esmesi öngörülüyor.

3 Ocak Cumartesi günü soğuk hava daha da etkili olacak. Sıcaklık -5 ile -4 derece arasında değişirken, nem oranı yüzde 90-96 seviyelerinde olacak. Rüzgârın hızı 3 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Haftanın en soğuk günü ise 4 Ocak Pazar olacak. Termometreler gece -12 dereceyi gösterecek, gündüz sıcaklığı ise -5 derece civarında kalacak. Yüksek nem oranı ve düşük sıcaklık nedeniyle buzlanma riskinin artması bekleniyor.

5 Ocak Pazartesi ve 6 Ocak Salı günlerinde de soğuk hava etkisini sürdürecek. Her iki günde de en düşük sıcaklık -7 derece, en yüksek sıcaklık ise -2 derece olacak. Rüzgârın hafif esmesi beklenirken, nem oranı yüzde 72 ila 93 arasında değişecek.

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde don ve buzlanmaya karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken, sürücülerin tedbirli olması gerektiğini vurguluyor.



2 OCAK CUMA SİİRT OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu geldi: