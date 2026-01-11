Haberler

Siirt okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Siirt'te yarın okul yok mu (SİİRT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Siirt okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Siirt'te yarın okul yok mu (SİİRT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Siirt'te etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, "Siirt okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. 12 Ocak Pazartesi günü Siirt'te okulların tatil edilip edilmediği, Siirt Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasıyla netlik kazanacak.

Meteoroloji uyarılarının ardından gözler Siirt Valiliği'ne çevrildi. 12 Ocak Pazartesi günü Siirt'te okul var mı, yok mu sorusu gündemdeki yerini korurken, Siirt okullar tatil mi ve kar tatili kararıyla ilgili resmi açıklamaların gün içinde yapılması bekleniyor.

SİİRT HAVA DURUMU
Siirt Hava Durumu Raporu: Güneydoğu'nun Sarp Coğrafyasında Kar Mesaisi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin engebeli yapısıyla dikkat çeken ili Siirt, 12 Ocak 2025 tarihinden itibaren kışın en sert yüzüyle karşı karşıya kalıyor. Meteorolojik veriler, Siirt ve çevresinin bu beş günlük periyotta yüksek basınç sisteminin etkisi altındaki soğuk hava kütleleri ile Akdeniz üzerinden gelen nemli havanın çarpışma noktasında olacağını gösteriyor. 12 Ocak Pazartesi günü şehirde bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışların başlaması bekleniyor. Gündüz 8 derece olarak ölçülen sıcaklık, gece 3 dereceye kadar gerileyecek.

13 Ocak Salı günü ise Siirt genelinde kar yağışı etkisini gösterecek. Bölgenin sahip olduğu yüksek rakımlı yaylalar ve sarp geçitler, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalara gebe görünüyor. Kar yağışı sırasında gündüz sıcaklığının 5 dereceye kadar düşmesi, gece ise 1 dereceye gerilemesi öngörülüyor. Özellikle Siirt-Eruh ve Siirt-Pervari karayollarında buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin azami dikkat göstermesi gerekmektedir. 14 Ocak Çarşamba günü yağışların hafif kar şeklinde devam edeceği, ancak sıcaklıkların hızla düşerek gece eksi 3 dereceyi göreceği tahmin ediliyor.

Siirt okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Siirt'te yarın okul yok mu (SİİRT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Haftanın geri kalanında, yani 15 ve 16 Ocak tarihlerinde kar yağışı şehri terk ederken yerini dondurucu bir ayaza bırakıyor. 15 Ocak Perşembe günü güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte termometreler gündüz 3 dereceyi gösterse de, gece sıcaklıkları eksi 6 dereceye kadar düşerek bölgede şiddetli don riskini beraberinde getirecek. 16 Ocak Cuma günü de benzer bir tablo çizilmekte; az bulutlu ve açık bir hava ile birlikte sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma beklenmektedir. Siirt Valiliği ve belediye ekiplerinin, özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşları ve yüksek kesimlerde yaşayanları don riskine karşı uyardığı, karla mücadele ekiplerinin kritik noktalarda hazır bekletildiği öğrenilmiştir.

SİİRT OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

