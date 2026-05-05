Fenerbahçe’nin devre arasında kadrosuna kattığı genç golcü Sidiki Cherif ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Fransa temsilcisi Angers’dan transfer edilen 19 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla geçirdiği yarım sezonda beklentilerin gerisinde kaldı. Kulüp içinde yapılan değerlendirmeler sonucunda oyuncunun geleceğine dair önemli bir karar alındı. Peki, Sidiki Chérif Fenerbahçe'den gidiyor mu? Zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek mi? Detaylar...

SİDİKİ CHÉRİF FENERBAHÇE'DEN GİDİYOR MU?

Sabah gazetesi kaynaklı habere göre, Fenerbahçe yönetimi Sidiki Cherif’in gelişimini sürdürebilmesi adına kiralık gönderilmesi yönünde karar aldı. 19 yaşındaki futbolcunun düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gönderilmesi planlanıyor.

Kulüp yönetiminin bu kararı alırken yalnız olmadığı da belirtiliyor. Başkanlık yarışında yer alan adayların da genç oyuncunun kiralanması konusunda aynı görüşte birleştiği ifade ediliyor. Bu durum, kararın kulüp genelinde ortak bir stratejiye dayandığını gösteriyor.

Cherif’in sarı-lacivertli ekipteki performansı sezon boyunca tartışma konusu olurken, alınan bu kararın oyuncunun kariyer gelişimi açısından kritik bir adım olarak değerlendirildiği aktarılıyor.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU DEVREYE GİRECEK Mİ?

Transfer sürecinin mali boyutu da dikkat çekici detaylar arasında yer alıyor. Devre arasında satın alma opsiyonuyla kadroya dahil edilen Cherif için yaklaşık 4 milyon euro kiralama bedeli ödendiği belirtiliyor. Anlaşma kapsamında yer alan 18 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunun ise ilerleyen süreçte devreye gireceği ifade ediliyor.

Bu yüksek maliyet, oyuncunun performansıyla birlikte değerlendirildiğinde kulüp açısından önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor. Transfermarkt verilerine göre de genç futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro seviyesinde bulunuyor.

SİDİKİ CHÉRİF SEZON PERFORMANSI

Sidiki Cherif, 2025 sezonunda tüm kulvarlarda toplam 16 maçta forma giydi. Sahada kaldığı süre 945 dakika olurken, bu süreçte 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Genç yaşına rağmen aldığı süreler dikkat çekse de, performansının beklentilerin altında kaldığı değerlendirildi.

Fenerbahçe’nin genç oyuncu için aldığı bu karar, kulübün uzun vadeli planlaması doğrultusunda şekillenirken, Cherif’in kariyerindeki bir sonraki adımın nasıl olacağı merak konusu olmaya devam ediyor.