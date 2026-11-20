Sibel Turnagöl kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı, eşi kim ve şimdi ne yapıyor soruları, MasterChef konukları açıklandıktan sonra en çok araştırılan konular arasına girdi. Sibel Turnagöl, 28 Şubat 1968 doğumlu ve 58 yaşında. Henüz 16 yaşındayken mankenliğe başlayan Turnagöl, 1986'da "Mankenler Kraliçesi" seçilerek adını geniş kitlelere duyurdu. Aynı yıl Kadir İnanır ile rol aldığı Sen Türkülerini Söyle filmiyle sinemaya adım atan ünlü isim, Yeşilçam'ın son döneminde pek çok filmde başrol oynadı. Oyuncu, sunucu, şarkıcı ve yapımcı olarak da çalışan Turnagöl, bugün İstanbul Maslak'ta bir lokanta işletiyor. İşte Sibel Turnagöl'ün hayatı ve kariyeri.

SİBEL TURNAGÖL KİMDİR?

Sibel Turnagöl, oyuncu, manken, sunucu, şarkıcı ve yapımcı. 1984 yılında, 16 yaşındayken Alinur Velidedeoğlu'nun yönettiği bir reklam filmiyle mankenliğe başlayan Turnagöl, 1986'da "Mankenler Kraliçesi" seçildi. Aynı yıl sinemaya geçen ünlü isim, 1980'li ve 1990'lı yıllarda Türk sinemasının ve televizyonunun en tanınan yüzlerinden biri oldu.

SİBEL TURNAGÖL KAÇ YAŞINDA?

Sibel Turnagöl, 28 Şubat 1968'de doğdu. Ünlü oyuncu 58 yaşında. Turnagöl'ün burcu Balık.

SİBEL TURNAGÖL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Sibel Turnagöl'ün rol aldığı başlıca filmler şunlar:

Sen Türkülerini Söyle (1986)

Adem ile Havva (1986)

Hayat Köprüsü (1986)

Bebek (1987)

Gönülden Gönüle (1987)

Hafız Yusuf Efendi (1987)

Skandal (1987)

Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç (1987)

Yolun Sonundaki Karanlık (1987)

Günah Tohumu (1990)

Abuzer Kadayıf (2000)

SİBEL TURNAGÖL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sibel Turnagöl, 1990'lı ve 2000'li yıllarda pek çok televizyon yapımında rol aldı. Ünlü oyuncunun yer aldığı yapımlar arasında Teleflaş, Son Umut, Üç Kişilik Dünya, Senin İçin Bir Kadeh, Bir Yanımız Bahar Bahçe, Kanayan Yara, Bana Sevgiyi Anlat, Yasemin, Demir Leblebi, Sır, Günah, Sahra, Şu Bizim Ev Var Ya, Camdan Pabuçlar ve Asla Unutma bulunuyor. Turnagöl, 1998-1999 yıllarında yayınlanan Demir Leblebi'nin yapımcılığını ve senaristliğini de üstlendi.

SİBEL TURNAGÖL'ÜN EŞİ KİM?

Sibel Turnagöl, 2012 yılında iş insanı Mehmet Çelik ile Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Türk Başkonsolosluğu'nda evlendi. Ünlü oyuncu daha önce 1985'te iş insanı Aydın Sağay ile kısa süreli bir evlilik yaptı. Turnagöl'ün oyuncu Kerem Alışık ile olan evliliğinden 1990 doğumlu oğlu Sadri Alışık bulunuyor.

SİBEL TURNAGÖL ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Sibel Turnagöl, 2023'ten bu yana İstanbul'un Maslak semtinde, Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde bir lokanta işletiyor. Ünlü isim, lokantasında zaman zaman müşterilere bizzat servis yapıyor. Turnagöl, yeni televizyon ve oyunculuk projelerine hazırlandığını da açıkladı.