Sibel Tan Çetinkaya, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği göreviyle gündeme geldi. Yerel yönetim alanındaki çalışmaları ve siyasi kariyeri merak edilen Çetinkaya'nın hayatı, mesleki geçmişi ve belediye meclisindeki görevleri araştırılıyor. Peki, Sibel Tan Çetinkaya kimdir, hangi partiden? Sibel Tan Çetinkaya kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SİBEL TAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Sibel Tan Çetinkaya, 1965 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Çetinkaya, meslek hayatına Türk Hava Yolları'nda başladı. THY bünyesinde 22 yıl görev yapan Çetinkaya, farklı idari ve kurumsal yönetim alanlarında sorumluluk üstlendi. Çetinkaya, Türk Hava Yolları'ndan İdari İşler Şefi olarak emekli oldu.

2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde Üsküdar'da belediye meclis üyesi aday adaylığı ön seçiminde en yüksek oyu alan Çetinkaya, seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi seçildi.

SİBEL TAN ÇETİNKAYA HANGİ PARTİDEN?

Sibel Tan Çetinkaya, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) çatısı altında siyaset yapmaktadır. Çetinkaya, Üsküdar Belediyesi'ndeki siyasi çalışmalarının yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de görev almaktadır.

SİBEL TAN ÇETİNKAYA KAÇ YAŞINDA?

Sibel Tan Çetinkaya, 1965 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

SİBEL TAN ÇETİNKAYA NERELİ?

Sibel Tan Çetinkaya, İstanbul Üsküdar doğumludur. 1965 yılında Üsküdar'da dünyaya gelen Çetinkaya, öğrenimini de İstanbul'da tamamlamıştır.

SİBEL TAN ÇETİNKAYA'NIN SİYASİ KARİYERİ

Sibel Tan Çetinkaya, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde Üsküdar'da gerçekleştirilen belediye meclis üyesi aday adaylığı ön seçiminde en yüksek oyu aldı. Seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi olarak görev yapmaya başladı.

Çetinkaya bu süreçte Üsküdar Belediyesi Encümen Üyeliği ve Üsküdar Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekilliği görevlerini üstlendi. Hâlen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eğitim Komisyonu Üyesi olarak görevini sürdürüyor.

5 Ağustos 2026 tarihinde Üsküdar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçim sonucunda ise Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi.