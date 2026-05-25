Almanya’da işçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Sibel Kekilli, yaşadığı zorlu hayat deneyimlerine rağmen uluslararası çapta tanınan bir oyuncuya dönüşmeyi başardı. Özellikle Fatih Akın’ın yönettiği “Duvara Karşı” filmiyle büyük çıkış yakalayan Kekilli, daha sonra dünya çapında ses getiren yapımlarda yer aldı. Başarılarla dolu kariyerinin yanı sıra özel yaşamı ve geçmişi de uzun yıllar kamuoyunun gündeminde kaldı. Peki, Sibel Kekilli kimdir, ne iş yapıyor? Sibel Kekilli kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

SİBEL KEKİLLİ KİMDİR?

Sibel Kekilli, 16 Haziran 1980 tarihinde Almanya’nın Heilbronn kentinde dünyaya geldi. Kayserili bir ailenin çocuğu olan oyuncu, dört kardeşli bir ailede büyüdü. İkizler burcu olan Kekilli’nin bir de ikiz kardeşi bulunuyor.

Dedesi 1960’lı yıllarda Türkiye’den Almanya’ya göç etti. Ardından babası ikinci kuşak göçmen olarak Almanya’ya yerleşti. Babası fabrikada işçi olarak çalışırken, annesi temizlik işlerinde çalışıyordu. İşçi sınıfı bir ailede büyüyen Sibel Kekilli, küçük yaşlardan itibaren ekonomik zorluklarla mücadele etti.

17 yaşında 10. sınıfı tamamlayan Kekilli’nin hedefi tıp veya hukuk okumaktı. Ancak ailesi tarafından üniversite eğitimine devam etmesine izin verilmedi. Bunun üzerine belediyede çalışmaya başladı. Genç yaşta ailesine maddi destek sağlayan Kekilli, maaşının önemli bir bölümünü düzenli olarak ailesine veriyordu.

Hayatının ilerleyen dönemlerinde farklı işlerde çalışan oyuncu; belediye görevliliği, garsonluk, diskotek kapıcılığı ve temizlik işleri gibi pek çok farklı alanda görev aldı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle yoğun tempoda çalışan Kekilli’nin yaşamı, daha sonra bambaşka bir yöne evrildi.

Sibel Kekilli’nin hayatındaki en büyük kırılma noktası ise tesadüfen keşfedilmesi oldu. Yönetmen Fatih Akın, “Duvara Karşı” filmi için oyuncu arayışındayken onu fark etti. Yaklaşık 350 aday arasından seçilen Kekilli, bu filmle birlikte uluslararası arenada tanınan bir oyuncuya dönüştü.

“Duvara Karşı” filmi yalnızca oyunculuk kariyerinin değil, Avrupa sinemasındaki konumunun da dönüm noktası oldu. Film büyük ses getirirken Sibel Kekilli de performansıyla birçok ödül kazandı.

SİBEL KEKİLLİ NE İŞ YAPIYOR?

Sibel Kekilli profesyonel olarak oyunculuk yapmaktadır. Kariyerine sinema filmleriyle başlayan oyuncu, zaman içerisinde televizyon dizileri ve uluslararası projelerde de yer aldı.

Özellikle Almanya ve Avrupa sinemasında dikkat çeken projelerde rol alan Kekilli, dramatik performanslarıyla öne çıktı. Oyunculuğu sayesinde birçok prestijli ödüle layık görülen isim, Avrupa sinemasının önemli kadın oyuncuları arasında gösterildi.

Kariyerindeki en dikkat çekici yapımlardan biri hiç şüphesiz “Duvara Karşı” filmi oldu. Bunun yanı sıra “Ayrılık”, “Eve Dönüş”, “Kebab Connection” ve “Pihalla” gibi yapımlarda da rol aldı.

Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağlayan en önemli projelerden biri ise Game of Thrones oldu. Dizide Shae karakterine hayat veren oyuncu, toplam 20 bölüm boyunca ekranlarda yer aldı. Bu rol, onun yalnızca Avrupa’da değil dünya çapında da tanınmasını sağladı.

Oyunculuğun yanı sıra geçmişte modellik yaptığı ve farklı sahne performanslarında yer aldığı da biliniyor. Ancak kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ağırlıklı olarak sinema ve televizyon projelerine yöneldi.

SİBEL KEKİLLİ KAÇ YAŞINDA

16 Haziran 1980 doğumlu olan Sibel Kekilli, 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

SİBEL KEKİLLİ NERELİ?

Sibel Kekilli Almanya’nın Heilbronn kentinde doğmuştur. Ancak ailesinin kökeni Türkiye’nin Kayseri iline dayanmaktadır.

SİBEL KEKİLLİ EŞİ KİM?

Sibel Kekilli, fotoğrafçı ve yazar Andreas Dauerer ile bir süredir devam eden ilişkisini nikâh masasına taşıdı.