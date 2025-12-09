İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon, yasa dışı bahis sektörüne büyük darbe vurdu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, "showbahis.com" adlı yasa dışı bahis platformunu yöneten organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken, örgüte ait servetin 2 milyar TL'yi aştığı tespit edildi. Peki, Showbahis çete üyeleri kimler? "showbahis.com" kimin? Detaylar haberimizde!

SHOWBAHİS ÇETE ÜYELERİ KİMLER?

Operasyonun detayları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldü. Baskınlar sırasında gözaltına alınan şüpheliler arasında 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 16 operasyonel üye yer aldı. Bu kişilerle ilgili emniyetteki sorgu süreçlerinin halen devam ettiği belirtildi.

Şüphelilerin kimlik bilgileri henüz açıklanmadı, fakat emniyet kaynakları operasyonun uzun süredir takip edilen bir soruşturmanın parçası olduğunu doğruladı. Örgütün, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri çeşitli hesaplar ve taşınmazlar aracılığıyla gizlediği belirtildi.

"Showbahis.com"un sadece bir internet sitesi olmadığı, arkasında organize bir suç şebekesinin bulunduğu ortaya çıktı. MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından yapılan detaylı analizlerde, örgütün hesap hareketlerinde 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 TL tutarında yasa dışı servet tespit edildi. Bu rakam, Türkiye'de son yıllarda yapılan bahis operasyonları arasında en yüksek miktarlardan biri olarak kayıtlara geçti.

"SHOWBAHİS.COM" KİMİN?

Yasa dışı bahis platformunun sahibiyle ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı. Soruşturma makamları, sitenin gerçek sahibinin belirlenmesi için kapsamlı mali ve teknik analizler yürütüyor. Yetkililer, "showbahis.com"un arkasındaki yapının oldukça karmaşık ve çok katmanlı olduğunu, bu nedenle sahip ve yöneticilerin tespitinin zaman alacağını ifade ediyor.

Operasyon kapsamında, örgütün yasa dışı gelirlerine de müdahale edildi. 11 adet araç, 3 taşınmaz ve 265 banka hesabına tedbiren el konuldu. Bu adım, yasa dışı servetin bloke altına alınmasını ve ilerleyen süreçte adli makamlara devredilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Baskınlar İstanbul merkezli olmak üzere Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde düzenlendi. Toplamda 17 adrese yapılan baskınlarla, örgüt liderleri ve yöneticileri de dahil olmak üzere 20 şüpheli yakalandı. Operasyonun planlı ve koordineli şekilde yapılması, suç örgütünün önemli ölçüde çökertilmesini sağladı.