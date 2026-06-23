Shomurodov hangi takımda oynuyor, Özbekistan milli takım futbolcusu Shomurodov Başakşehir'de mi oynuyor?

Özbekistan Milli Takımı’nın önemli isimlerinden biri olan Eldor Shomurodov, Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir FK forması giyiyor. Roma’dan kiralık olarak kadroya katılan tecrübeli santrfor, Başakşehir’deki performansıyla dikkat çekerken, “Shomurodov Başakşehir’de mi oynuyor?” sorusuna da net bir şekilde evet cevabı veriliyor.

SHOMURODOV HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Özbekistan Milli Takımı’nın golcü futbolcusu Eldor Shomurodov, Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir FK forması giymektedir. Tecrübeli santrfor, Başakşehir’in hücum hattında görev alarak takımın önemli isimlerinden biri haline gelmiştir.

SHOMURODOV BAŞAKŞEHİR’DE Mİ OYNUYOR?

Evet. Eldor Shomurodov, İstanbul Başakşehir FK oyuncusudur ve Süper Lig’de forma giymektedir. Özellikle Özbekistan Milli Takımı’ndaki performansıyla da tanınan futbolcu, Başakşehir’deki katkısıyla dikkat çekmektedir.

SHOMURODOV’UN FUTBOL KARİYERİ

Özbek forvet, Avrupa kariyerinde farklı kulüplerde forma giydikten sonra Türkiye’ye transfer olmuş ve Süper Lig’de mücadele etmeye başlamıştır. Fizik gücü, bitiriciliği ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle öne çıkmaktadır.

BAŞAKŞEHİR’DEKİ ROLÜ

Başakşehir FK’da hücum hattında görev alan Shomurodov, takımın gol yollarındaki en önemli isimlerinden biri olarak gösterilmektedir. Hem lig hem de kupa maçlarında kritik anlarda sahne alabilen bir forvet profili çizmektedir.