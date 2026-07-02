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Shane Larkin neden yok, Shane Larkin Basketbol A Milli Takıma çağrılmadı mı, neden çağrılmadı?

Shane Larkin neden yok, Shane Larkin Basketbol A Milli Takıma çağrılmadı mı, neden çağrılmadı?
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Basketbol A Milli Takımı’nın açıklanan aday kadrosunda Shane Larkin’in yer almaması dikkat çekti. “Shane Larkin neden yok?” ve “A Milli Takım’a neden çağrılmadı?” soruları basketbolseverler tarafından merak edilirken, tecrübeli oyuncunun son dönemdeki durumunun kadro tercihini etkilediği iddiaları gündeme geldi. Peki Shane Larkin neden A Milli Takım kadrosuna davet edilmedi?

 

Türkiye Basketbol A Milli Takımı’nın yeni kadrosu açıklanırken Shane Larkin’in listeye dahil edilmemesi tartışma yarattı. Taraftarlar “ Shane Larkin neden çağrılmadı?” sorusuna yanıt ararken, devşirme oyuncu statüsü ve son dönemdeki milli takım kararları bu durumun gerekçeleri arasında gösteriliyor. Larkin’in kadro dışı kalmasının arka planı ise basketbol kamuoyunda merak konusu oldu.

SHANE LARKİN BASKETBOL A MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILMADI MI?

Onuralp Bitim'in sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı A Milli Takım'ın Bosna Hersek ve İsviçre maçları aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven, Emre Melih Tunca.

TEKNİK KADRO

• Nedim Yücel – Genel Menajer

• Ergin Ataman – Başantrenör

A ERKEK MİLLİ TAKIM OYUNCULARI VE KULÜPLERİ

• Adem Bona (Philadelphia 76ers)

• Alperen Şengün (Houston Rockets)

• Berk İbrahim Uğurlu (Beşiktaş)

• Cedi Osman (Panathinaikos)

• Emre Melih Tunca (Türk Telekom)

• Ercan Osmani (Anadolu Efes)

• Erkan Yılmaz (Anadolu Efes)

• Furkan Korkmaz (Tofaş)

• Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji)

• Malachi Flynn (Bahçeşehir Koleji)

• Onuralp Bitim (Fenerbahçe)

• Ömer Faruk Yurtseven (RealMadrid)

• Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Beko)

• Şehmus Hazer (Anadolu Efes)

• Tarık Biberoviç (Fenerbahçe Beko)

• Yiğit Arslan (Trabzonspor)

• Yiğit Onan (Manisa Basket)

• Yiğitcan Saybir (Tofaş)

Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nda Larkin yer almıyor. Mili takım Ergin Ataman'ın tercihleri doğrultusunda bu şekilde oluşturuldu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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