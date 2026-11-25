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Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü soruları maç günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı bugün oynanacak. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında bugün, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Karşılaşma Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında 25 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü, yani bugün oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Maç, İngiltere'de yerel saatle 20.00'de başlamış olacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı bugün, 25 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de ücretsiz izlenebilecek.