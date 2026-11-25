Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı şifresiz mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şampiyonlar Ligi'nde play-off hedefi için kritik bir eşiğe gelen Fenerbahçe, bu akşam Londra'da Shakhtar Donetsk karşısına çıkıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının deplasmandan puanla dönmesini umuyor.
Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları maç öncesinde futbolseverlerin gündeminde. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. Karşılaşma tabii üzerinden internetten de ücretsiz izlenebilecek.
SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de ücretsiz izlenebilecek.
TRT 1; D-Smart'ta 26, Digiturk'te 23, Kablo TV'de 22, Tivibu'da 22, Turkcell TV+'ta 21 ve Fil Box'ta 20. kanaldan izlenebiliyor. Platformların kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için yayın öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.
SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Evet, Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı şifresiz. Karşılaşma TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacağı için herhangi bir abonelik gerekmeden izlenebilecek.
SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı 25 Kasım 2026 Çarşamba günü, yani bugün oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Maç, İngiltere'de yerel saatle 20.00'de başlamış olacak.
SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak. Stamford Bridge, Premier Lig ekibi Chelsea'nin iç saha maçlarını oynadığı stadyum olarak biliniyor. Shakhtar Donetsk, bu maçta ev sahibi takım olarak sahaya çıkacak.
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