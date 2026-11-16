SGS SINAV YERLERİ 2026/3: SGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik (SMMM) Staja Giriş Sınavı'na (SGS) katılacak adaylar, sınav öncesinde gözlerini sınav giriş belgelerine çevirdi. 2026 yılının üçüncü ve son SGS sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini öğrenmek istiyor. TÜRMOB tarafından yayımlanan takvime göre 2026/3 SGS sınavı 21 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Peki, SGS sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? İşte merak edilen ayrıntılar...

SGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026/3 SGS sınav yerlerinin açıklandığına ilişkin TESMER tarafından yayımlanmış doğrulanabilir bir duyuruya ulaşılamadı. Adayların sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini içeren sınav giriş belgelerinin erişime açılması bekleniyor.

TESMER'in 2026 yılı uygulama yönergesine göre sınav başvurusu kabul edilen adaylar, sınav giriş belgelerini sınav öncesinde kurum tarafından bildirilecek bağlantı üzerinden alabiliyor. Giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmıyor.

SGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılının üçüncü dönem Staja Giriş Sınavı, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü yapılacak. TESMER tarafından sınav giriş belgelerinin hangi gün erişime açılacağına ilişkin kesin bir tarih duyurulmadı.

Sınav tarihi yaklaşırken adayların TESMER'in resmî internet sitesini ve aday işlemleri sistemini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekiyor.

SGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

SGS sınav giriş belgesi, TESMER'in adaylar için bildirdiği bağlantı üzerinden alınabilecek. Adayların belgeye erişmek için kendilerine ait giriş bilgilerini kullanmaları gerekiyor.

Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği bina ve salon bilgileri yer alıyor. Belgenin erişime açılmasının ardından adayların bilgilerini kontrol ederek sınav günü öncesinde çıktısını almaları gerekiyor.

2026 SGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

TÜRMOB tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimine göre Staja Giriş Sınavı'nın üçüncü dönemi 21 Kasım 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınavın başvuru işlemleri ise 21 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında alındı.

SGS SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TESMER'in 2026 yılı uygulama yönergesinde Staja Giriş Sınavı'nın Ankara, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası ve İzmir'de yapıldığı belirtiliyor. Adayların sınava girecekleri kesin adres ise sınav giriş belgelerinde açıklanacak