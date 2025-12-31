Şeyma Subaşı kimdir, gözaltına mı alındı? Şeyma Subaşı neden gözaltına alındı, kaç yaşında, nereli?

Ünlü isimler arasındaki son gelişmeler gündemi sallıyor. Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda dikkat çeken bir isim gözaltına alındı. Peki, bu kişinin gözaltına alınmasının ardında ne var? Kim bu isim ve hangi iddialarla gündeme geldi? Şeyma Subaşı'nın son durumu ve soruşturmanın ayrıntıları merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı, 1990 yılında İstanbul'da doğmuş, modellik ve televizyon dünyasında tanınan bir isimdir. Eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı'nda tamamlamıştır. 16 yaşından itibaren modellik yapmaktadır. 2008 yılında Miss Turkey yarışmasına katılmış ve aynı yıl Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılarak yapımcı Acun Ilıcalı ile ilişkileri gündeme gelmiştir. Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan Melisa adında bir kızı vardır ve çift, 18 Eylül 2017'de Fransa'da evlenmiş, 26 Kasım 2018'de anlaşmalı olarak boşanmıştır.

ŞEYMA SUBAŞI KAÇ YAŞINDA?

Şeyma Subaşı 2 Temmuz 1990 doğumlu olduğundan, 2025 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

ŞEYMA SUBAŞI NERELİ?

İstanbul, Türkiye doğumludur.

ŞEYMA SUBAŞI GÖZALTINA MI ALINDI?

Şeyma Subaşı ABD'den Türkiye'ye dönüşü sırasında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilmiş ve jandarma ekiplerine teslim edilmiştir.

ŞEYMA SUBAŞI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Şeyma Subaşı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak suçlamasıyla gözaltına alınmıştır.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında toplam 20 şüpheli hakkında işlem yapılmış, bunlardan 17'si tutuklanmıştır. Gözaltına alınan ünlüler ve şüpheliler arasında oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, şarkıcı Aleyna Tilki, şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran gibi isimler yer almaktadır.