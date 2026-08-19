Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayarak olay yerinden kaçan ve daha sonra teslim olan CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile olayda dahli bulunduğu belirtilen diğer 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Peki, Seydi Ahmet Keleş kimdir? Melih Meriç’i bıçaklayan Seydi Ahmet Keleş hangi partili? İşte detaylar...

SEYDİ AHMET KELEŞ KİMDİR?

Zanlıların adliyeye götürülmesi sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı. Sevk sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seydi Ahmet Keleş, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek Melih Meriç’in hayatta olmasından dolayı sevindiğini söyledi.

“YAŞADIĞINA ÇOK SEVİNİYORUM”

Seydi Ahmet Keleş, gazetecilerin soruları üzerine yaptığı açıklamada, “Pişmanım, bilerek yapmadım. Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum” ifadelerini kullandı.

OLAYIN NEDENİ PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI

Öte yandan Seydi Ahmet Keleş’in emniyette verdiği ifadede, olayın Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığının başka bir isme verilmesi nedeniyle aralarında başlayan husumet sonucunda yaşandığını belirttiği aktarıldı.