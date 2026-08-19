13 yıl Galatasaray'da görev yapmıştı! Süper Lig ekibiyle anlaştı

Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Çorum FK, idari kadrosunda önemli bir görevlendirmeye imza attı. Kırmızı-siyahlı kulüp, uzun yıllar Türk futbolunda farklı görevler üstlenen Musa Mert Çetin'in Sportif Direktör Yardımcılığı görevine getirildiğini duyurdu. Çorum FK, resmi açıklamasında Çetin'e yeni görevinde başarılar diledi. Çorum FK, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak sezona 1 puanla başlamıştı.

GALATASARAY'DA YAKLAŞIK 13 YIL ÇALIŞTI

Mert Çetin, futbol dünyasındaki kariyerine Ocak 2007'de Gençlerbirliği'nde tercüman olarak başladı. Nisan 2009'da Galatasaray bünyesine katılan Çetin, Ocak 2022'ye kadar yaklaşık 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı kulüpte görev yaptı. Çetin, Galatasaray'da geçirdiği uzun dönemde çok sayıda yabancı futbolcu ve dünyaca ünlü teknik adamla birlikte çalıştı.

GALATASARAY'DAN SONRA YURT DIŞINA GİTTİ

Mert Çetin'in kariyeri Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yurt dışında devam etti. Çetin, Yunanistan ekibi Panathinaikos ve Suudi Arabistan temsilcisi Al-Shabab'da da görev yaptı. Tecrübeli futbol insanı, kariyerinin yeni döneminde Çorum FK'da Sportif Direktör Yardımcısı olarak görev yapacak.