2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin, son günlerde adı geçtiği adli süreç ve yurt dışındaki paylaşımlarıyla kamuoyunun dikkatini üzerine çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ünlü isimleri de kapsayan uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şahin'in, Türkiye dışında bulunması yeni iddiaları beraberinde getirdi. Peki, Şevval Şahin Londra'ya mı yerleşti? Hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin kimdir? Detaylar...

ŞEVVAL ŞAHİN LONDRA'YA MI YERLEŞTİ?

Operasyon kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlenmiş, ancak Şevval Şahin adresinde bulunamamıştı. Bu gelişmenin ardından ünlü modelin sosyal medya paylaşımlarında Londra'da olduğunun görülmesi, "Şevval Şahin Londra'ya mı yerleşti?" sorusunu gündeme taşıdı.

Günlerdir Türkiye'ye dönmemesi, İngiltere'de bir modellik ajansına kayıt olduğu yönündeki iddialarla birleşince, Şahin'in geçici mi yoksa kalıcı mı olarak yurt dışında bulunduğu konusu magazin ve haber gündeminin üst sıralarına yerleşti.

ŞEVVAL ŞAHİN TÜEKİYE'YE DÖNMEYECEK Mİ?

Şevval Şahin, hakkında çıkan haberlerin ardından sessizliğini sosyal medya üzerinden bozmuş ve İngiltere'de bulunma nedenini açıklamıştı. Şahin paylaşımında, hafta başında annesinin ev taşıma süreci ve ailevi nedenlerle büyüdüğü ülke olan İngiltere'ye gittiğini belirtmişti.

Açıklamasında, hakkındaki haberleri sonradan gördüğünü vurgulayan Şahin, işlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönerek gerekli açıklamaları yapmayı planladığını ifade etmişti. Ancak bu açıklamaya rağmen aradan geçen sürede Türkiye'ye dönüş yapmaması, "Şevval Şahin Türkiye'ye dönmeyecek mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Özellikle Londra'dan yapılan paylaşımların devam etmesi ve dönüş tarihine ilişkin net bir bilgi verilmemesi, kamuoyunda belirsizliği artırdı. Şahin'in yeni iddialara nasıl bir yanıt vereceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Şevval Şahin, 18 Aralık tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında yer aldı. Soruşturma dosyasında, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu ifade edildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda birçok şüpheli gözaltına alınırken, Şevval Şahin adresinde bulunamadı. Gelişmelerin ardından kamuoyuna yansıyan bilgiler, Şahin'in yurt dışında bulunduğunu ortaya koydu.

Ünlü modelin hem güzellik yarışması geçmişi hem de sosyal medyadaki yüksek görünürlüğü, sürecin geniş yankı uyandırmasına neden oldu. Hakkındaki iddialar ve yurt dışındaki konumu, dosyanın seyrine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

ŞEVVAL ŞAHİN KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Şevval Şahin, 13 Eylül 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Genç yaşta uluslararası bir yaşam tarzı benimseyen Şahin, çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümünü İngiltere'de geçirdi.

Eğitim ve yaşam geçmişinin bir kısmının yurt dışında olması, İngiltere ile olan bağlarını güçlendiren önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu durum, son dönemde Londra'da bulunmasını da kamuoyu nezdinde daha anlaşılır hale getiren faktörlerden biri olarak değerlendiriliyor.

ŞEVVAL ŞAHİN NE İŞ YAPIYOR?

Şevval Şahin, profesyonel olarak modellik yapmaktadır. 2018 yılında Miss Turkey birincisi seçilmesi, kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Bu başarının ardından moda dünyasında yer almaya başlayan Şahin, çeşitli çekimler ve projelerle adından söz ettirdi.