İslam'ın ibadet takvimi içerisinde, Ramazan ayının ardından manevi bir süreklilik sağlayan önemli nafile ibadetlerden biri Şevval orucudur. Ramazan boyunca tutulamayan bazı ibadetlerin telafisi olmasa da, Şevval ayında tutulan altı günlük oruç, yıl boyunca yapılan ibadetlerin sevabını artıran ve ruhsal arınmayı destekleyen özel bir uygulamadır. Peki, Şevval orucu ne zaman tutulur 2026? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Detaylar...

ŞEVVAL ORUCU NEDİR?

Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayında tutulan altı günlük oruç, İslam'da müstehap (yapılması sevap olan) ibadetler arasında yer alır. Hicri takvimin 10. ayı olan Şevval, Ramazan Bayramı ile başlar ve bu ay içerisinde tutulan oruçlar, Müslümanlar için manevi açıdan önemli bir fırsat olarak görülür.

Hz. Peygamber'in (s.a.s.) şu hadisi, Şevval orucunun faziletini açıkça ortaya koymaktadır:

"Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur."

Bu ifade, Şevval orucunun yalnızca nafile bir ibadet olmanın ötesinde, yıl boyunca sürdürülen bir kulluk bilincine katkı sunduğunu göstermektedir. Ramazan'daki ibadet alışkanlığının devam ettirilmesi açısından da önemli bir rol oynar.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2026?

Şevval ayı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü ile başlar. Ancak bayramın birinci günü (1 Şevval) oruç tutulması dinen uygun değildir. Bu nedenle Şevval orucu, bayramın ikinci gününden itibaren tutulmaya başlanabilir.

2026 yılı için değerlendirdiğimizde:

1 Şevval: Ramazan Bayramı'nın ilk günü (oruç tutulmaz)

2 Şevval itibarıyla: Şevval orucu tutulabilir

Bu altı günlük oruç: Peş peşe tutulabileceği gibi ay içerisine yayılarak, aralıklı şekilde de tutulabilir. Diyanet kaynaklarına göre bu konuda herhangi bir zorunluluk bulunmaz; önemli olan altı günün Şevval ayı içinde tamamlanmasıdır.

ŞEVVAL ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Şevval orucu toplamda 6 gün tutulur. Bu sayı sabittir ve sünnetten gelmektedir. Bu altı günün tutulma şekli konusunda esneklik vardır: Aralıksız 6 gün tutulabilir. Haftaya bölünerek veya farklı günlerde tutulabilir.

Bu ibadetin özü, sayıyı tamamlamak ve Şevval ayı içerisinde gerçekleştirmektir. İslam alimleri, bu esnekliğin müminlere kolaylık sağlamak amacıyla tanındığını ifade etmektedir.

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Şevval ayı, Hicri takvime göre yılın 10. ayıdır ve doğrudan Ramazan ayının ardından gelir.

Önemli noktalar:

1 Şevval: Ramazan Bayramı'nın ilk günü

İlk 3 gün: Bayram günleridir (oruç tutulmaz)

Ayın geri kalan günleri: Şevval orucu tutulabilir

Şevval ayı, hilalin görülmesine bağlı olarak yaklaşık 29 veya 30 gün sürer. Bu süre içerisinde Müslümanlar, altı günlük oruçlarını diledikleri zaman diliminde tamamlayabilirler.

ŞEVVAL ORUCU KAZAYA SAYILIR MI?

Şevval orucu ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de bu ibadetin kaza orucu yerine geçip geçmediğidir.

Diyanet kaynaklarına göre:

Şevval ayında tutulan oruç nafiledir

Ramazan'da tutulamayan oruçların yerine geçmez

Ramazan oruçlarının kazası ayrıca tutulmalıdır

Ayrıca önemli bir detay daha vardır:

Bir oruçta hem kaza hem de nafile niyeti birlikte yapılamaz. Bu nedenle:

Eğer kişi Şevval ayında kaza niyetiyle oruç tutarsa, bu oruç kaza olur

Şevval orucu sevabını almak için ise ayrıca nafile niyet edilmelidir

Bu ayrım, ibadetin doğru şekilde yerine getirilmesi açısından büyük önem taşır.