Sevtap Parman’ın son hali: Sevtap Parman kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Yeşilçam’ın tanınan oyuncularından Sevtap Parman, yıllar içindeki değişimiyle yeniden gündeme geldi. Oyunculuk kariyerinde birçok sinema ve dizi projesinde rol alan Parman’ın son hali kadar doğum tarihi, yaşı ve memleketi de araştırılıyor. “Sevtap Parman kimdir, kaç yaşında, nereli?” sorularının yanıtı merak edilirken, ünlü oyuncunun kariyerindeki önemli yapımlar da dikkat çekiyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

SEVTAP PARMAN'IN SON HALİ

Bir dönemin Yeşilçam yıldızlarından Sevtap Parman, uzun süredir gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamıyla yeniden gündeme geldi. 1980’li yıllarda çok sayıda yapımda rol alan ünlü oyuncunun yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüleri dikkat çekti. Alzheimer teşhisi konulduğu belirtilen Parman’ın bir süredir özel bir bakım merkezinde yaşamını sürdürdüğü aktarıldı.

YILLAR SONRA SON HALİYLE GÜNDEMDE

Uzun zamandır kameralardan uzak olan Sevtap Parman’ın son görüntüleri sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Bir dönemin en tanınan oyuncuları arasında yer alan Parman’ın yıllar içindeki değişimi, Yeşilçam izleyicilerinin de ilgisini çekti.

TEDAVİSİ BAKIM MERKEZİNDE SÜRÜYOR

Basına yansıyan bilgilere göre Parman’a Alzheimer teşhisi konuldu. Ünlü oyuncunun kız kardeşi tarafından huzurevi ve klinik hizmetlerinin birlikte verildiği özel bir bakım merkezine yerleştirildiği, tedavisinin de burada sürdüğü belirtildi.

SEVTAP PARMAN KİMDİR?

Sevtap Parman, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. 2 Mart 1961 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Parman, 1980’li yıllarda Yeşilçam’ın tanınan isimleri arasında yer aldı. Sanat hayatına mankenlikle başlayan Parman, daha sonra sinema ve televizyon projelerinde rol aldı.

SEVTAP PARMAN KAÇ YAŞINDA?

Sevtap Parman, 2 Mart 1961 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 65 yaşındadır. Bazı kaynaklarda doğum yılı 1962 olarak da yer aldığı için yaşı konusunda farklı bilgiler bulunuyor.

SEVTAP PARMAN NERELİ?

Sevtap Parman, İstanbul doğumludur. Çocukluk döneminde bale eğitimi alan Parman, genç yaşta mankenlik kariyerine başladı ve Vizon dergisinin güzellik yarışmasında birinci seçilmesinin ardından tanınırlığını artırdı.

SEVTAP PARMAN'IN KARİYERİ

Sevtap Parman’ın oyunculuk kariyeri 1985 yılında Tarık Akan ile birlikte rol aldığı Paramparça filmiyle başladı. Ardından Çağdaş Bir Köle, Sis, Mum Kokulu Kadınlar, Issızlığın Ortası ve Marziye gibi yapımlarda rol aldı. Özellikle Marziye dizisindeki Başkan Tülay karakteriyle televizyon izleyicisinin de tanıdığı bir oyuncu haline geldi. Parman, 2000’li yıllarda Lise Defteri, Kaybolan Yıllar, Kırmızı Işık ve Gül ve Peri gibi yapımlarda yer aldı. 2011 yılında Günah Keçisi filmiyle kamera karşısına çıktı.